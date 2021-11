La pera è uno di quei frutti buoni che abbiamo imparato ad apprezzare nell’infanzia. Prima in purea, poi a fette o in macedonie, questo frutto, insieme alla mela e alla banana, infatti, è tra i primi che i bimbi mangiano. La pera è un frutto climaterico, ossia continua a maturare anche dopo essere stato raccolto. Ne esistono molte varietà e le più famose sono le pere Williams, Abate, Coscia, Decana.

Questo frutto è ricco di vitamine, fibre, minerali e si può mangiare crudo o cotto. Nella versione cotta ogni famiglia ha un ricordo di solito legato alle nonne. Era uno di quei dopo pasto semplici e utili che rendevano ancora più bello l’essere riuniti attorno a un tavolo. Le pere cotte hanno delle funzioni davvero importanti, poiché forniscono liquidi al corpo e aiutano le funzioni intestinali, combattendo la stitichezza. C’è da aggiungere che l’acqua dove cuociono è molto buona, anche se è sconsigliata a chi deve tenere a bada gli zuccheri nel sangue.

3 ricette della nonna per un’esplosione di dolcezza per dessert con la pera semplici ma d’effetto

Pere cotte

2 pere;

500 ml di acqua;

150 g di zucchero;

una stecca di cannella oppure buccia di limone biologico.

Fare bollire l’acqua con lo zucchero e la cannella o la buccia del limone. Poi immergervi le pere ben lavate e con la buccia. Far cuocere una ventina di minuti e servire.

Pere cotte al vino

4 pere;

200 ml di acqua;

300 ml di vino rosso;

una stecca di cannella;

qualche chiodo di garofano.

Far bollire l’acqua col vino e lo zucchero. Dopo aggiungere la cannella, i chiodi di garofano e le pere sbucciate. Cuocere per circa 15 minuti. Appena pronte, disporle su un piatto. A questo punto, filtrare il contenuto della pentola e far restringere il liquido in un altro recipiente. Versare poi lo sciroppo sulle pere e servire.

Pere alla bella Elena

La leggenda vuole che questo dessert derivi il nome da un’opera buffa francese di Jacques Offenbach. Molto goloso e scenografico, si prepara con:

2 pere;

150 g di zucchero;

500 ml d’acqua;

2 stecche di cannella;

150 g di cioccolato fondente;

gelato alla panna (o crema pasticcera).

Mettere in una pentola l’acqua, lo zucchero e la cannella e far raggiungere l’ebollizione. A questo punto immergervi le pere sbucciate e farle cuocere. In un pentolino sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Quando le pere saranno cotte al punto giusto, senza spappolarsi, spegnere il fuoco e farle un po’ raffreddare. A questo punto disporle su un piatto e versarvi sopra il cioccolato fuso. A piacere, impiattare insieme a una pallina di gelato o una cucchiaiata di crema pasticcera.

Sono queste le 3 ricette della nonna per un’esplosione di dolcezza per dessert con la pera semplici ma d’effetto.