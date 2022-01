Per evitar che la pelle invecchi precocemente è importante trattarla bene sin da giovani. Non basta solo detergerla con cura, ma è anche necessario uno stile di vita sano. La mancanza di attività fisica, lo stress, il poco riposo, le diete squilibrate e l’eccesso di sole, fumo e alcool sono da sempre acerrimi nemici della pelle. La giusta idratazione ed un’alimentazione sana ed equilibrata possono fare la differenza. Ogni giorno bisogna bere 2 litri d’acqua e mangiare tanto pesce, verdura e frutta, anche secca, che con i loro minerali, vitamine e grassi buoni difendono la pelle dai radicali liberi. Questi ultimi, infatti, danneggiando collagene ed elastina, causerebbero perdita di elasticità, formazione di rughe e quindi invecchiamento precoce.

Le caratteristiche nutrizionali di alcuni alimenti potrebbero anche essere sfruttate dall’esterno per aiutare la pelle a rigenerarsi. Perché quindi non utilizzare ad esempio il cacao amaro per esaltare la bellezza della pelle?

Il cacao e le sue proprietà

Il cacao non è solo una delizia per il palato ma anche per l’animo, infatti non a caso viene definito il cibo degli dei. Contiene una grande quantità di flavonoidi e per questo è un potente antiossidante. Proteggerebbe il sistema cardiovascolare e migliorerebbe lo stato di salute della pelle. Inoltre, grazie alla produzione di diverse sostanze neurostimolanti, avrebbe un effetto antidepressivo, antistress ed energizzante.

Il gusto del cacao puro è amaro, per questo il cioccolato viene addolcito con latte e zucchero. Ovviamente più è alta la percentuale di cacao, maggiori sono i benefici. Un buon connubio tra dolcezza e vantaggi per la salute è contenuto nel cioccolato fondente al 70%.

Per una pelle visibilmente liscia e luminosa ecco come realizzare un profumato scrub viso al cacao amaro

Il cacao applicato sulla pelle, grazie alle sue proprietà antiossidanti, potrebbe diventare una ricetta antiage. Per realizzarla servono pochi ingredienti: mezzo cucchiaino di cacao amaro in polvere, mezzo cucchiaino di zucchero di canna e un 1 cucchiaino di olio di cocco. La miscela di cacao e zucchero è un esfoliante naturale, mentre l’olio di cocco la idrata e la ammorbidisce. È possibile sostituire quest’ultimo con quello alle mandorle dolci o quello di jojoba, è invece meglio evitare l’olio d’oliva a meno che non si abbia la pelle particolarmente secca.

Per preparare lo scrub basta miscelare prima le polveri, poi aggiungere l’olio ed infine amalgamare per bene gli ingredienti. Applicare la crema sul viso inumidito, evitando il contorno occhi, e fare dei movimenti circolari per almeno 5 minuti. Dopo aver attivato la circolazione ed esfoliato la pelle, bisogna lasciarlo in posa per un altro paio di minuti come una maschera. In questo modo il risultato sarà potenziato. Infine, risciacquare con abbondante acqua.

Per una pelle visibilmente liscia e luminosa bisognerebbe applicare questo scrub una volta a settimana e si conserva a lungo, ben chiuso, in un luogo fresco e asciutto.

Approfondimento

