Bere bene e spendere poco è davvero facile, ma serve tempo e impegno. Certo, gli esperti saprebbero subito riconoscere molto facilmente una bottiglia rispetto all’altra, ma anche noi “comuni mortali” possiamo fare attenzione a delle piccole cose. Infatti, ecco come bere ottimo vino e spendere poco seguendo dei pratici suggerimenti e aprendo la nostra mente a scelte diverse.

Non disdegniamo contenitori diversi e andiamo in cantina

L’idea che il buon vino c’è soltanto nella classica bottiglia di vetro è falsa. Ovvero, certamente nel corso della storia gli uomini hanno prediletto questo contenitore rispetto ad altri. Tuttavia, già gli antichi romani e i greci conservavano e trasportavano il vino non in bottiglia ma in anfore e giare in argilla. Ora, ci sono alcuni produttori che si sono orientati verso dei contenitori di carta, le famose scatole. In realtà, il vino all’interno si conserva in un sacchetto che mantiene perfettamente inalterate le sue proprietà. In questo modo, si possono aumentare i volumi e, di conseguenza, diminuire i costi.

Un altro consiglio che gli esperti sommelier ci danno per bere bene e spendere poco è quello di recarsi direttamente dal produttore. Sia che viviamo vicino alle Langhe Piemontesi sia vicino alla zona del Chianti, la scelta migliore è quella di comprare il vino in cantina.

Inoltre, non parliamo solo di risparmio in termini monetari ma andare in cantina ci può anche far vivere un’esperienza unica. Possiamo, infatti, cercare di capire come si produce il vino e come si assemblano eventualmente i vari vitigni insieme.

Un altro consiglio, poi, è quello di stabilire un budget da non superare.

Ecco come bere ottimo vino e spendere poco anche al supermercato o enoteca secondo gli esperti

Inoltre, non bisogna aver paura di spendere pochi euro per una bottiglia. Già a questo punto dell’articolo pensiamo di aver convinto il Lettore a slegare la questione del prezzo da quella della qualità o del gusto. Certo, sotto i 5 euro è eticamente sbagliato comprare del vino, ma non servono centinaia di euro per bere bene. Infatti, ci sono alcuni vitigni e alcuni Paesi che producono vini eccellenti a basso prezzo.

Anche se in Italia non si trovano così facilmente, pensiamo al tempranillo spagnolo o al cabernet californiano. Anche il banrock australiano è eccellente e costa davvero poco.

Un altro consiglio che gli esperti non hanno paura a dare è quello di segnarsi in agenda i vini che hanno gradito con il relativo prezzo. In questo modo si terranno sotto controllo le spese e ci si ricorderà dei gusti.

Approfondimento

Molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo.