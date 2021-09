Un disturbo comune e molto frequente con l’arrivo delle stagioni fredde e ventose è quello delle labbra secche e screpolate. Insorgono fastidiose screpolature, la pelle intorno alle labbra tende ad arrossarsi e se trascurate possono causare bruciore e spesso anche sanguinamento. Una della cause di questo disagio è l’abbassamento delle temperature, il vento o le radiazioni solari che favoriscono la disidratazione delle labbra.

Altri fattori scatenanti per cui è possibile che ciò accada possono essere l’utilizzo di cosmetici aggressivi, la carenza di vitamine e ferro o ancora la poca idratazione interna. Ma pochi sanno che con questo incredibile prodotto è possibile dire addio alle labbra screpolate.

Consigli da seguire quotidianamente

Alleate delle proprie labbra sono le buone abitudini e la prevenzione. Per questo è necessario non sottovalutare lo stile di vita quotidiano. È importante, ad esempio, seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura, poiché aiuta nell’apporto di vitamine e sali minerali e bere almeno due litri d’acqua al giorno per favorire l’idratazione. Ed ancora, rinunciare al fumo o a bevande acide può essere di grande aiuto così come evitare in caso di secchezza di inumidire spesso le labbra con la saliva: ha una composizione acida e pertanto può peggiorare la situazione.

Pochi sanno che con questo incredibile prodotto è possibile finalmente dire addio alle labbra screpolate

Il rimedio da prediligere in caso di labbra secche e screpolate è senza dubbio quello di utilizzare una sostanza naturale dalle proprietà emollienti, idratanti e cicatrizzanti. Ed ecco che in aiuto sopraggiunge la lanolina, utilizzata sin dall’antichità e molto usata nell’industria cosmetica e in campo farmaceutico.

Grazie alle sue qualità, aiuta a formare uno strato lipidico che non altera il pH della pelle, ma rende morbide le labbra, le protegge e le nutre. Rimargina piccoli tagli causati dalle screpolature, non favorisce infiammazioni o infezioni e raramente dà problemi di irritazione. È un incredibile burro cacao che oltre ad ammorbidire e lenire, ha un effetto lucido che dona volume e luminosità. Infatti è spesso utilizzato nel make up per impreziosire e dare risalto alle labbra.

Utilizzare la lanolina pura al 100% ogni sera prima di andare a letto aiuta a prevenire la secchezza e ciò che ne consegue. Mentre applicata su screpolature e tagli favorisce la guarigione. È un vero e proprio balsamo riparatore che se usato regolarmente rende le labbra sane, morbide, voluminose e a prova di bacio.