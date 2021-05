Quando ci dobbiamo vestire è sempre bello indossare capi profumati, morbidi e puliti, ci fa iniziare bene la giornata.

Non sempre questo accade, a volte per vari motivi quando questi escono dalla lavatrice non lo sono come spereremmo.

Se vogliamo utilizzare rimedi naturali, risparmiando anche prezioso denaro, bisogna sapere che le soluzioni esistono e sono a portata di mano.

Non tutti lo sanno ma per avere il bucato sempre morbido e pulito basta aggiungere nella lavatrice solo questo sorprendente ingrediente da cucina.

Sale grosso

Questo incredibile prodotto, indispensabile in cucina, può avere diverse funzioni ed una di queste è proprio quella di ammorbidire i nostri capi.

La cosa straordinaria è che lo fa in modo del tutto naturale e soprattutto ecologico, agendo sulla durezza dell’acqua.

Proprio quest’ultima, infatti, spesso è la causa di aloni di calcare o di capi duri, diversi da come li vorremmo.

Bisogna specificare che il sale non è un ammorbidente naturale, come può essere per esempio l’aceto, ma ammorbidendo l’acqua garantisce questo tipo di effetto.

La procedura è davvero semplice, basterà aggiungere in lavatrice un cucchiaio di sale grosso ad ogni lavaggio.

Questo stratagemma ci permetterà di eliminare le macchie ed ammorbidire il bucato, soprattutto i jeans che tendono ad indurirsi e che così saranno morbidissimi.

Dobbiamo ricordarci che questo prodotto aiuterà a rimuovere in maniera efficace anche le macchie più ostinate.

Ulteriori utilizzi

Il sale ci può essere anche d’aiuto per non far perdere il colore ai nostri tessuti.

Basterà riempire una bacinella con circa due litri di acqua fredda ed aggiungere due cucchiai di sale grosso.

Immergiamo poi il nostro capo al suo interno e lasciamolo a riposo mezz’ora circa: trascorso questo tempo, risciacquiamo bene il tutto.

Altrimenti, sempre per proteggere i colori dei nostri capi e della biancheria intima, aggiungiamo durante il lavaggio una manciata di sale nel cestello. È molto efficace anche per lavare le scarpe da ginnastica, le lascerà pulite e profumate. Incredibile ma per avere il bucato sempre morbido e pulito basta aggiungere nella lavatrice solo questo sorprendente ingrediente da cucina.