Una delle ricette più famose e apprezzate dagli italiani è di certo il tiramisù. Questo dolce al cucchiaio ha fatto il giro del Mondo ed è uno dei simboli della culinaria del nostro Paese. Buono nella sua versione tradizionale o nelle varianti più esotiche, è perfetto per concludere un pasto in dolcezza.

Oggi vogliamo parlare di una variante che lo rende ancora più gustoso, speziato e profumato, usando questi biscotti che profumano di spezie.

Un ingrediente sempre più amato dal pubblico italiano

Negli ultimi cinque anni c’è un ingrediente che ha conquistato il cuore degli italiani, poco inclini alle novità.

Si tratta dei biscotti speculoos. Questi dolcetti di origine belga sono dei biscottini dal colore dorato e dal forte sapore di caramello ricchi di spezie. Grazie alla presenza della cannella hanno un sapore che ci fa subito pensare al Natale.

In commercio li troviamo in diverse versioni, al cioccolato o neutri, ma non solo. Sempre più successo ha anche la crema agli speculoos, che ha tutto il gusto del caramello e delle spezie.

Questi biscotti sono perfetti per essere inzuppati e per questo in moltissimi li stanno usando per preparare ricette golose. Per il loro gusto e la loro consistenza si prestano benissimo anche proprio per il tiramisù. Oggi vedremo come usarli al posto dei savoiardi, oppure assieme ad essi.

Per una gustosa variante del tiramisù, sostituiamo o aggiungiamo ai classici savoiardi questi biscotti dal sapore unico

La prima opzione che vogliamo proporre è quella di sostituire interamente i savoiardi con gli speculoos. Dato lo spessore inferiore dovremo usare due biscotti anziché uno e poi ricoprire con la crema. In questo modo otterremo un dolce croccante e speziato, perfetto se amiamo il gusto di questi biscotti.

Gli speculoos, però, possono non dare troppa consistenza al nostro dessert e potrebbe essere difficile fare delle fette.

Un’altra opzione per evitare questi problemi è quella di usare sia i savoiardi che i biscotti belgi al caramello.

Non dovremo fare altro che disporre i biscotti nella teglia e poi sbriciolare degli speculoos al di sopra. Possiamo ricoprire con la crema al mascarpone e spolverare con ancora i biscotti sbriciolati. Questa aggiunta donerà un sapore di cannella irresistibile e darà una croccantezza inedita.

Per una gustosa variante del tiramisù, dunque, gli speculoos fanno proprio al caso nostro.

