Le feste si stanno avvicinando e tutti noi siamo alla ricerca di piatti speciali con cui deliziare i nostri ospiti. Se sulle nostre tavole hanno iniziato a comparire pandori e panettoni, in molti vogliono altre ricette dolci da sperimentare.

Oggi proporremo un classico dolce della tradizione italiana in una versione inedita, che lo rende perfetto per questo periodo dell’anno che sta arrivando. Stiamo parlando del tiramisù, rivisitato in una versione invernale e natalizia: ecco perché tutti impazziscono per il golosissimo tiramisù di Natale pronto in pochi minuti. Scopiamo inseme questa gustossissima ricetta.

Una ricetta per tutte le stagioni

Secondo alcuni, il tiramisù è un dolce più estivo, per il suo gusto e la sua freschezza. In realtà, questa leccornia è perfetta anche per i mesi più freddi, in cui abbiamo un bisogno calorico superiore. Per preparare questo amatissimo dolce avremo bisogno dei classici ingredienti più due speciali aromi per il topping.

Per realizzare la nostra ricetta avremo bisogno di:

500 g di mascarpone;

300 g di savoiardi;

cacao amaro q.b.;

150 g di zucchero;

6 uova fresche;

mezzo litro di caffè;

scorza d’arancia e cannella;

decorazioni di pasta di zucchero.

Ecco perché tutti impazziscono per il golosissimo tiramisù di Natale pronto in pochi minuti

Iniziamo montando gli albumi a neve per poi unirli ai tuorli, allo zucchero e al mascarpone. Ora inzuppiamo i savoiardi nel caffè freddo su entrambi i lati e disponiamoli nella pirofila che deve essere rettangolare.

Mano a mano ricopriamo lo strato di savoiardi con la crema di mascarpone fino a che esauriamo i savoiardi. Ora mettiamo in frigo a riposare per almeno un’ora.

Adesso dobbiamo ricoprire il nostro dolce con una spolverata di cacao e cannella e concludere con delle scorzette di arancia. Il nostro dessert avrà tutti gli aromi del Natale, ma non è ancora pronto.

Ora dovremo ritagliare il nostro tiramisù per ricreare una forma di albero di natale. Servendoci di un coltello dovremo dare la forma di un abete, con il fusto e la chioma.

Una volta conclusa quest’operazione, che richiede precisione, possiamo terminare decorando con dei fiori di pasta di zucchero ed eventualmente con dei glitter alimentari.

Il nostro tiramisù sembrerà un piccolo abete di Natale in miniatura e lascerà davvero senza parole tutti quanti. Perfetto per il cenone di Natale, questo dolce può essere anche una dolce merenda in famiglia dal sapore di inverno e di feste.

