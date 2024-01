Per una gita fuori porta nel giorno dell’Epifania, ecco un borgo che è un piccolo gioiello

L’Italia è ricca di borghi meravigliosi da visitare, nel fine settimana o per una gita fuori porta. Chi volesse approfittare della festa dell’Epifania potrebbe visitare un antico insediamento fortificato nel Centro Italia ricco di tesori nascosti.

Se cerchi una meta per una gita fuori porta nel giorno dell’Epifania o in una domenica qualunque, l’Italia è ricca di borghi da visitare. Puoi decidere di visitarli in due giorni e trascorrere la notte in una struttura caratteristica, oppure puoi dedicare alla gita una giornata. Se per l’Epifania, dopo le abbuffate natalizie, senti il desiderio di una camminata per smaltire le calorie, ti consigliamo un piccolo gioiello nel Centro Italia.

Per una gita fuori porta ecco un piccolo gioiello dell’Italia centrale

Nel centro dell’Italia sorge un antico insediamento fortificato, che risale al XIII secolo. Anticamente era una villa che nel XV secolo fu trasformata in un castello con una cinta muraria, per difendersi dalle incursioni delle compagnie di ventura. Il castello fu abbandonato nel XVIII secolo, dopo un violento terremoto, e i suoi abitanti si trasferirono fuori dalle mura, riutilizzando le pietre delle case distrutte. Oggi il castello ospita un albergo-ristorante, dove si può soggiornare e gustare i piatti tipici della cucina umbra.

Perché visitarlo

Questo piccolo gioiello dell’epoca medievale è il Borgo di Poreta, nel cuore dell’Umbria, tra Spoleto, Campello e le fonti di Clitumno. Poreta è immersa tra le colline argentate di olivi, che producono un olio biologico di alta qualità, e offre un panorama mozzafiato sulla valle di Spoleto. Il borgo è anche un punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei dintorni ricchi di storia, natura e cultura.

Tra le attrazioni da non perdere c’è la chiesa di Santa Maria della Misericordia, che custodisce un’immagine miracolosa della Madonna. Miracolosa perché nonostante i terremoti l’immagine della Madonna è rimasta sempre illesa.

Il Borgo può essere un buon punto di partenza per visitare Spoleto, Trevi, Foligno e Bevagna. Suggestive anche le fonti del Clitumno.

Sempre nel Centro Italia, tra Umbria e Toscana c’è una meravigliosa cittadina patria di Piero della Francesca. Qui si può trascorrere un fantastico weekend con meno di 100 euro.