Un meraviglioso borgo in Toscana patria di Piero della Francesca dove passare un fantastico weekend con meno di 100 euro

Vuoi visitare un borgo toscano pieno di fascino e arte? Sansepolcro è il luogo ideale per un weekend all’insegna dell’arte, della cultura e della natura spendendo anche con meno di 100 euro.

Sansepolcro è un borgo medievale situato nella Valtiberina, al confine tra Toscana, Umbria. È famoso per essere la città natale di Piero della Francesca, uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano, che qui ha lasciato alcune delle sue opere più celebri. Ma Sansepolcro non è solo arte: è anche storia, tradizione, gastronomia e natura. Scopri perché vale la pena organizzare un weekend a Sansepolcro, sulle orme di Piero, scoprendo le bellezze e le curiosità di questo borgo incantato.

Perché trascorrere un weekend a Sansepolcro

Sansepolcro è una meta perfetta per chi ama l’arte e la cultura. Qui potrai ammirare il Museo Civico, che ospita il famoso Polittico della Misericordia e la Resurrezione di Piero della Francesca. Questo capolavoro è considerato una delle opere più importanti del Rinascimento. Potrai anche visitare il Duomo, dedicato a San Giovanni evangelista. Qui si trova il Volto Santo, un crocifisso in legno di origine orientale e l’ascensione di Cristo, di Pietro Vannucci, detto il Perugino. Allievo del Verrocchio insieme a Leonardo da Vinci e Botticelli, fu maestro di Raffaello.

Inoltre a Sansepolcro, oltre a perderti tra le storiche e affascinanti vie del borgo e tornare indietro di quasi mille anni, potrai anche scoprire il museo Aboca. Questo particolarissimo museo è dedicato alla storia delle piante officinali. Potrai anche visitare l’eremo di Montecasale, un convento fondato precedentemente a Sansepolcro. Infine potresti visitare la Fondazione Piero della Francesca, che svela i segreti di questo gigante della pittura riscoperto solo da un secolo.

Sansepolcro è un meraviglioso borgo in Toscana, ma quanto si spende per una visita?

Sansepolcro è una destinazione accessibile a tutte le tasche. Potrai trovare diverse soluzioni di alloggio, dai bed and breakfast ai casali in campagna. I prezzi variano dai 40 ai 100 euro a notte a seconda della stagione e dei servizi offerti. Per esempio, al momento della stesura di questo articolo per un fine settimana di fine settembre era disponibile un appartamento nel centro di Sansepolcro. La richiesta era di 51 euro a notte. Chi cercasse una soluzione in hotel, in centro era disponibile una stanza in un elegante Relais 3 stelle e a 99 euro.

Per quanto riguarda il cibo, potrai gustare i piatti tipici della cucina locale, come i tortelli di patate, i crostini con il fegatino, la carne alla brace e i dolci alla crema. I ristoranti hanno prezzi medi tra i 15 e i 30 euro a persona. Infine, per visitare le attrazioni culturali potrai usufruire di biglietti cumulativi o ridotti se sei studente od over 65. Il costo medio di un ingresso singolo è di 5 euro.

In autunno riscopriamo queste località

Sansepolcro un meraviglioso borgo in Toscana, una città che merita di essere scoperta e apprezzata per le sue ricchezze artistiche e naturali. L’autunno è il mese perfetto per scoprire i nostri meravigliosi borghi medievali. Un modo per trascorrere un fine settimana divertente, emozionante a contatto con la natura e la nostra storia. E low cost, che di questi tempi non guasta.