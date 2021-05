La cura dei dettagli è fondamentale quando si vuole raggiungere un risultato. Questo discorso è sicuramente valido per tantissime attività, ma lo è in particolare quando ci troviamo a dover pulire casa. Farlo in maniera superficiale e senza attenzione, infatti, non porterà a grandi risultati, anzi. Si rivelerà una perdita di tempo.

Il problema della doccia

Un ottimo esempio di tutto ciò lo possiamo trovare nella pulizia della doccia. Infatti, lavando e applicando i prodotti solo sui vetri e sulle pareti del box non risolveremo del tutto il problema. Ed effettivamente capita spesso che continui a sembrare ancora sporca, e non del tutto priva di residui. Questo accade solitamente perché ci scordiamo di includere nelle pulizie l’angolo del box che quasi sempre viene trascurato. Infatti, per una doccia veramente pulita, igienizzata e sempre pronta per gli ospiti ecco la parte che non possiamo scordarci di disinfettare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come pulire la guarnizione

Di solito il motivo per cui la doccia continua a sembrare sporca anche dopo averla attentamente lavata è legato al fatto che ci si scorda puntualmente di sbiancare e disinfettare la guarnizione. Per questo per quanto le pareti e i vetri possano risplendere, il box continuerà a presentare residui di sporco e di calcare. Che vediamo appunto nella guarnizione che si annerisce e riempie di diversi agenti, che è necessario eliminare. Oggi consigliamo un ottimo metodo per farlo. Tutto ciò che dovremo fare sarà procurarci mezzo limone e mezzo bicchiere di acqua ossigenata.

Andiamo prima a strofinare la metà del nostro limone sulla guarnizione e, successivamente, applichiamoci anche l’acqua ossigenata. Ovviamente con i guanti. A questo punto attendiamo qualche minuto, dopodiché andiamo a sciacquare di modo da rimuovere il composto. Vedremo che in un attimo la guarnizione tornerà del colore originario, abbandonando le sfumature nere causate dallo sporco, insieme ovviamente alla polvere che la interessava. Solamente facendo attenzione ad includere nelle pulizie questo angolo del box potremo finalmente donare a quest’ultimo la pulizia che merita. Dunque, per una doccia veramente pulita, igienizzata e sempre pronta per gli ospiti ecco la parte che non possiamo scordarci di disinfettare.