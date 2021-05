Ogni tanto anche sulle abitudini più salde ci si può ricredere. Ad esempio, quando bisogna stendere il bucato e utilizzare le mollette, la maggior parte delle persone ottiene molte pieghe e a volte si creano piccoli danni. Eppure, è incredibile come si è sempre sbagliato a utilizzare le mollette per appendere i panni ed ecco come evitare pieghe e piccoli strappi.

L’uso corretto

Le mollette per i panni sono un’invenzione davvero molto utile. Benché siano state inventate dai Quaccheri americani agli inizi del 1800, sopravvivono ancora oggi e sono diffuse dappertutto.

L’utilizzo, però, che se ne fa non sempre corrisponde a quello corretto come indicato dalla sua forma. Sia di plastica che in legno, le mollette si presentano come due identici pezzi tenuti insieme da una molla. Si notano subito nel mezzo due scanalature a forma di cerchio una più grande in basso e l’altra più piccola giusto sotto la molla.

Queste due scanalature, dette bocche della molletta, servono ad appendere i panni. Molti utilizzano la molletta in modo errato. Affondano completamente la molletta sui panni in modo da avere una presa sicura. Non è questo l’utilizzo corretto che strige troppo il capo e può provocare strappi al tessuto.

La bocca grande della molletta si utilizza sugli stendini che hanno delle griglie spesse e su cui si appendono i panni. Questa bocca vi si adatta bene e tiene l’indumento ben saldo senza stringerlo. Invece la bocca piccola serve per appendere il bucato ai fili metallici che sono più sottili.

Ma come appendere correttamente camicie e magliette? Per la camicia è meglio appenderla ripiegando il colletto alla sua base, invece che di appenderla a testa in giù. In questo modo è ben bilanciata e non si creano pieghe durante l’asciugatura, si evitano inoltre anche gli strappi al tessuto più delicato. Le t-shirt se possibile si possono appendere con una gruccia ed è il modo migliore per evitare pieghe.

Con questi accorgimenti non si avranno più inestetici e pericolosi segni delle mollette sui panni, per una stiratura più facile e rapida.

Ecco un suggerimento per lavare e pulire bene i colletti delle camicie.