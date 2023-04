Un weekend romantico in Italia con i consigli e il look mozzafiato di Filippa Lagerbäck

Il lungo inverno ha lasciato spazio alla primavera. In famiglia, in coppia o da soli desideriamo ricaricarci all’aria aperta. Nei weekend e nei ponti possiamo scegliere alcuni posti incantevoli dove andare. In Italia li troviamo anche vicino casa. Infatti Filippa Lagerbäck spesso va in posti a poca distanza da dove abita. Scopriamo quali sono.

Andare in vacanza spendendo poco è il sogno di molti. Restando in Italia resteremo comunque soddisfatti scoprendo molte meraviglie. Da aprile in poi possiamo alternare visite a città d’arte con picnic e passeggiate all’aria aperta. Il costo per organizzarci sarà contenuto e potremo anche rilassarci. È facile anche trovare un modo per trascorrere sereni del tempo con il partner. Una coppia molto ammirata, che ama anche fare camminate insieme, è quella formata da Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari.

La nota modella e conduttrice Filippa Lagerbäck è un personaggio famoso molto amato. L’amore per la famiglia va a braccetto con quello per uno stile di vita sano. Si tiene in forma con l’alimentazione e anche andando in bici. Ha scritto a tal proposito il libro “Io pedalo, e tu?”.

Un weekend romantico in Italia con i consigli di Filippa

Filippa ama fare lunghe passeggiate insieme al marito Daniele e al loro cagnolino Whisky. Tra i posti preferiti c’è il Lago d’Orta.

Forse uno dei laghi meno famosi e frequentati, il Lago d’Orta merita però un giro, anche in coppia. Tanti sono infatti i luoghi da vedere. In questa zona ci sono alcuni borghi tra i più belli d’Italia. Pensiamo ad Omegna le cui case sono attraversate da un fiume. Poi abbiamo Orta San Giulio, con le sue vie e piazze dove passeggiare e sostare. In mezzo al lago potremo raggiungere l’Isola di San Giulio. Troveremo la Basilica con le spoglie del santo e un rilassante sentiero. Tornando sulla terraferma, si può fare un percorso in collina sul Sacro Monte. Da Agra, invece, sul Lago Maggiore, Filippa percorre il Giro del Sole e della Luna. Sono due sentieri per fare un bel trekking, magari da concludere con una merenda guardando il lago.

Più vicino a casa Bossari, invece, si trova il Lago di Varese. Molto rilassante è il lungolago di Gavirate. Chissà, magari potremo anche incontrare Filippa con il cane Whisky nei paraggi.

Come vestirsi eleganti e comode copiando il look della Lagerbäck

Nella trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio apprezziamo sempre il look di Filippa. Vestiti e trucco sono molto accurati ed eleganti. Nel tempo libero la signora Bossari sfoggia solitamente un outfit comodo. Ciò non toglie che sia anche chic. Ad esempio, una bella tuta rosa l’abbina a una maglietta bianca. Via libera, quindi, a colori vivaci che fanno bene all’umore e ravvivano l’incarnato. Anche un pantalone largo con maglia o maglioncino vengono valorizzati da lei con un bel capospalla. Può essere una giacca o un cappotto lungo. Filippa indossa volentieri anche dei jeans. Possiamo abbinarli con maglia e giubbino leggero, sneakers o stivaletti.

Trascorreremo un weekend romantico in Italia con i consigli di viaggio e moda della brava e bella Lagerbäck.