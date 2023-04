Le Barbie più bizzarre e controverse mai create. I collezionisti le cercano in attesa del film con Margot Robbie

Uscirà quest’estate dopo una lavorazione lunga 2 anni il film di Barbie che ha Margot Robbie come protagonista. I collezionisti sono in fermento e l’attenzione sulla bambola più famosa del Mondo è di nuovo ai massimi livelli. Ecco alcune curiosità.

La famosa bambola della Mattel fa risvegliare periodicamente la voglia dei collezionisti di avere nuovo pezzi sempre più strani o rari. Questa volta è la pellicola di Greta Gerwing che ha Margot Robbie come attrice principale ad aver riportato l’attenzione sulla Barbie. Ed è subito trend. L’hashtag che gira sui social, e in particolare su Twitter e Tik Tok, è rimbalzato milioni di volte. Barbiecore è il nome del trend e riguarda l’estetica legata a questo nuovo progetto cinematografico. Icona fin dagli anni Cinquanta, la Barbie è sempre stata al centro dell’attenzione per i temi trattati. I look scelti fino a oggi dai designer sono stati numerosi e hanno contribuito al successo delle collezioni in ogni epoca. Ma quali sono i modelli più bizzarri e controversi che sono stati messi in commercio?

Uno degli esperimenti più discutibili è stato il calciobalilla della Barbie che vedeva le bambole sostituire gli omini con la divisa calcistica. In molti hanno parlato della volontà di mettere l’accento sulla parità dei sessi. L’esperimento ha avuto grande risonanza mediatica. La Barbie cameriera di McDonald è un altro esperimento bizzarro, apprezzato per i tanti gadget compresi nella confezione.

Successo mai in discussione

Tra le Barbie più bizzarre e controverse, occupa un posto particolare la Barbie incinta. Ricca di accessori è stata una delle più acquistate. Le discussioni non sono mancate ed è facile immaginare il perché. Stessa sorte per la Barbie Maria, creata da artisti argentini, ha fatto parte delle linee riguardanti la religione, sicuramente tra le più controverse. Ma anche molto ricercate dai collezionisti.

Una versione discussa della Barbie è stata quella pesoforma nel cui kit erano presenti oggetti necessari per fare la dieta e frasi motivazionali riguardanti lo stato di forma. Anche la Barbie pubertà è stata al centro dell’attenzione. Il tentativo di dare un percorso di crescita alla bambola è stata considerata una vera e propria operazione di marketing.

Le Barbie più bizzarre e controverse mai viste

Il film con Margot Robbie è molto atteso. La promozione sta avvenendo attraverso i canali del ComicCon e sta avendo grande riscontro. Gli appassionati sono molto interessati alle vicende della bambola. Si prevedono grandi incassi. Tante discussioni invece hanno portato alcuni modelli della bambola che ancora oggi i collezionisti ricercano e che hanno un grande valore.

Nel 1983 la Barbie Malibù con stuoia, bikini e occhiali da sole, diede vita alle proteste delle associazioni femministe americane. La Barbie in sedia a rotelle del 1997 creò polemiche perché la sedia a rotelle giocattolo non entrava nella casa della Barbie portando nel gioco problematiche della vita di tutti i giorni. La Barbie del 2011 è stata concepita con i tatuaggi, un modello che ha dato vita a tante discussioni circa l’esempio da dare ai bambini. Sta facendo scalpore in questi giorni l’uscita della nuova Barbie con la sindrome di Down. Le Barbie continueranno a far discutere e attirare l’attenzione. Per i bambini si tratterà sempre di un gioco, a collezionarle invece saranno gli adulti.