Questi 5 vini rossi italiani che valgono molto sarebbero i più votati nel Mondo secondo gli esperti ed ecco la Regione vincente

Sul fatto che i vini rossi italiani siano prodotti apprezzabili, abbiamo pochi dubbi. Ciò che però potrebbe incuriosirci è quello che gli esperti degli altri Paesi apprezzano dei nostri prodotti. Inoltre, il naturale campanilismo ci porta spesso a guardare a quale terra spetti il primato. In questo caso la classifica è tanto più interessante. È stata stilata da una rivista specializzata nel settore, cioè “Gentlemen”.

Unendo le recensioni degli esperti internazionali a quelle italiane, ha redatto una classifica finale delle eccellenze. Si cercavano cioè i prodotti di punta maggiormente apprezzati nel Mondo. Così, questi 5 vini rossi italiani che valgono molto sono tenuti in somma considerazione anche dai critici di qualsiasi latitudine. Rappresenterebbero, dunque, una sintesi perfetta. Ma vediamo la classifica dal quinto posto al primo.

Un mix di Regioni tra capolavori classici e recenti

Il quinto posto è occupato dal Sagrantino di Montefalco DOCG 25 anni di Arnaldo Caprai. Prodotto in Provincia di Perugia, in Umbria, il Sagrantino è un vino robusto, molto alcolico e tannico. Straordinario con le carni, potrebbe stordirci con la sua intensità. Un bel riconoscimento per un vitigno che è stato riscoperto negli ultimi decenni.

Al quarto posto un’eccellenza del Trentino Alto Adige. Si tratta del San Leonardo 2016 della Tenuta San Leonardo. Ottenuto da un mix di uve Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot assieme al Carmenere. Un vino dal sapore elegante, con un una base floreale ma che riesce ad invecchiare benissimo. Averlo in cantina potrebbe essere un grande colpo, considerato che un vino del genere potrebbe avere un’evoluzione di sapore anche fino a 20 anni dopo.

Passiamo alla terza posizione, che sarebbe occupata da Masseto 2018 dell’azienda Ornellaia Frescobaldi. I conoscitori di vini avranno già capito che si tratta di un marchio che fa parte della tradizione enologica italiana. Eppure, il progetto del Masseto è relativamente recente, pur risultando eccezionale e maturo. Questa bottiglia, d’altronde, ha un prezzo irraggiungibile per normali consumatori, visto che si vende questa annata a più di 700 euro negli scaffali. La vendemmia viene realizzata a mano su uve selezionate. Un prodotto al 100% Merlot, questo, che proviene dalla Toscana. Speziato, intenso e dalle tantissime sfaccettature.

Ed ora vediamo i due prodotti che per ex aequo arrivano sul gradino più alto.

Dunque ecco incoronata la regina di questa classifica, la Toscana. Anche i primi due posti delle eccellenze sarebbero occupati da due rossi d’eccezione che provengono dalla terra di Dante. Oltre tutto si tratta di un primo posto ottenuto in assoluta parità. Infatti, unendo i voti dati dalla selezione di esperti italiani ed internazionali, si ottiene lo stesso punteggio. I due vini sono il Sassicaia 2018 della Tenuta di San Guido ed il Solaia 2018 di Antinori. Un’annata che pare essere stata di grazia per questi vini d’eccezione. Il primo dei due è un Bolgheri della Maremma. Con il Solaia 2018 invece ci troviamo nel cuore della regione del Chianti Classico. A trionfare, in questo caso, la tradizione consolidata dall’esperienza in una Regione che riesce a confermarsi di anno in anno.

Per bere bene comunque non è sempre necessario spendere cifre folli, visto che esistono guide dedicate anche ai migliori rossi d’Italia da acquistare con pochi euro.