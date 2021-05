Spesso pensiamo di dover raggiungere delle mete incredibili e lontane dall’altra parte del mondo. Mai come quest’anno, dove gli spostamenti sono più complicati, rivaluteremo la bellezza del nostro bel Paese.

Sicuramente non ci mancano spiagge e mari da cartolina e ci sono dei luoghi veramente belli a cui non abbiamo mai pensato. Per un soggiorno indimenticabile e favoloso ecco un’idea accessibile ed economica per una vacanza meravigliosa su una piccola isola del mar Tirreno.

Come rilassarsi su di un’isola piccola e non così inflazionata nel mare toscano

Se cerchiamo calma e poco turismo le piccole isole dell’arcipelago toscano nel mar Tirreno sono un’ottima idea. L’Isola d’Elba è la più conosciuta ma perché non avventurarsi su un’isoletta ancora più piccola?

Si tratta infatti dell’isola del Giglio che conta circa 1.500 abitanti ed è nella provincia di Grosseto. Si raggiunge facilmente in traghetto o in barca da Piombino o da Porto Santo Stefano nell’Argentario.

Giglio Porto che è uno dei punti principali insieme a Giglio Castello. Ci si può spostare in autobus o in macchina, se ne abbiamo modo. Altrimenti si possono noleggiare biciclette o scooter per fare delle bellissime escursioni che ci permetteranno di godere del panorama. Ecco cosa fare per un soggiorno indimenticabile e favoloso ecco un’idea accessibile ed economica per una vacanza meravigliosa su una piccola isola del mar Tirreno.

Le spiagge e i punti più belli per un panorama mozzafiato sull’isola del Giglio

Uno dei luoghi più suggestivi è il Faraglione che è uno scoglio altissimo circa 20 metri in un golfo suggestivo. Sempre in questo luogo si erge la Torre Campese del 1700 circa costruita per controllare la pesca alla secca.

La spiaggia che si trova in questa zona è la più grande, ha una sabbia abbastanza granulosa ed è di colore scuro. La vista da questa spiaggia è meravigliosa ed è raggiungibile su 2 o 4 ruote in 15 minuti da Giglio Porto. Questa parte dell’isola è anche ideale per alloggiare sia in hotel che in appartamenti che hanno dei prezzi più che accessibili, soprattutto nella bassa stagione.