Come l’acqua di cottura delle verdure ti torna inaspettatamente utile: non la butterai mai più!

Dopo aver cucinato le verdure non dovresti mai buttare l’acqua in cui le hai cotte. Leggi questa guida e scoprirai perché riciclarla può essere molto utile.

Probabilmente sai che tante persone usano l’acqua di cottura della pasta per rimuovere le erbacce dal proprio giardino. E anche che c’è chi utilizza quella del riso per la cura dei propri capelli o per fertilizzare le piante.

Tuttavia anche l’acqua di cottura delle verdure può essere riciclata. Proprio per questo non dovresti mai buttarla e faresti anzi meglio a conservarla. Ti spieghiamo come l’acqua di cottura delle verdure ti torna inaspettatamente utile.

Hai un giardino? Ecco come puoi usarla!

Proprio come quella del riso, l’acqua di cottura delle verdure è un fertilizzante naturale. Contengono infatti degli importanti nutrienti che si riversano al suo interno. Questi sono un vero e proprio toccasana per le piante del tuo giardino. Contribuirà a tenerle in salute e a far crescere più fiori e foglie.

Il procedimento

Dopo aver cotto le verdure filtrane l’acqua con l’aiuto di una garza. Quindi falla raffreddare e in seguito usala per irrigare le piante. Presta attenzione a non esagerare se non vuoi farne marcire le radici. Annaffiale solo quando ne hanno bisogno.

Ecco l’acqua di cottura delle verdure ti torna utile inaspettatamente, ma se vuoi usarla fai attenzione a questo

Abbiamo appena visto il motivo per cui non butterai più l’acqua di cottura delle verdure. Se vuoi però evitare gravi conseguenze per le tue piante devi sapere una cosa.

Non devi mai e poi mai utilizzare acqua salata per annaffiarle. Proprio per questo ti consigliamo di salare gli ortaggi che porterai in tavola in un secondo momento. Altrimenti, rischierai di mettere in pericolo la salute delle tue piante. Sicuramente non ciò che vuoi ottenere.

Un modo alternativo per riciclare l’acqua di cottura delle verdure

Se non hai un giardino potresti anche usarla per preparare una buonissima minestra invernale. Ti basta allungarla con un po’ di altra acqua e aggiungere i tuoi ortaggi preferiti. Infine, non ti resta che farla cuocere fin quando non raggiunge la densità che desideri.

Cosa fare con l’acqua in cui hai cotto gli spinaci

L’acqua di cottura degli spinaci nello specifico torna molto utile per lucidare l’argenteria. L’importante è che non aspetti troppo tempo per sfruttarla a questo scopo. Vedrai che usandola tutte le tue posate e oggetti in argento saranno lucenti come non mai!

