Finalmente è arrivato il momento di viaggiare. Dopo quasi due anni di paure e blocchi, possiamo rimetterci in viaggio con più tranquillità e serenità. E quale migliore occasione per organizzare una breve vacanza se non quella del ponte di Ognissanti? In questi pochi giorni di vacanza si uniscono la tradizionale festività italiana con la più internazionale giornata di Halloween.

Halloween è entrata di diritto in tantissime case italiane. In questa serata i bambini si travestono da personaggi del terrore e vanno in giro a chiedere l’ormai famoso “dolcetto o scherzetto?”. La parola d’ordine della serata è terrore. In questa festività l’obiettivo è spaventare più persone possibili e tornare a casa con un bottino di dolciumi tutto da gustare.

Ma per un Halloween da paura ecco la destinazione magica dove trascorrere le vacanze senza spendere una fortuna. Stiamo parlando della Romania, in particolare della regione chiamata Transilvania.

Questa, oltre ad essere famosa per la natura incontaminata e le montagne mozzafiato è conosciuta anche per essere dimora del castello dove sarebbe vissuto il Conte Dracula in persona. Il famoso protagonista dell’omonimo libro, ma più in generale di numerose storie dell’orrore contemporanee.

Il castello del Conte Dracula sarebbe, secondo la leggenda, il castello di Bran, situato al confine tra la Transilvania e la Valacchia. Un castello imponente e meraviglioso, che si erge sopra una collina ai piedi della quale sorge il borgo di Bran, una piccola cittadina che oggi pullula di turisti in cerca di storie dell’orrore.

Il biglietto per visitare il castello costa circa 22€ per una visita senza guida. Sarebbe meglio, però, entrare in compagnia di una guida, in modo che racconti ogni dettaglio di questo castello misterioso.

Se per tutti ormai il castello di Bran è la dimora del Conte Dracula, ecco un piccolo segreto: in realtà, il vero castello del Conte Dracula sarebbe il castello di Poenari, di cui sono visitabili solo le rovine. La leggenda, infatti, narra che il Conte fosse rimasto solo qualche settimana al castello di Bran. Troppo poco, dunque, per permettergli di considerare quel luogo come casa sua.

Anche una tappa a Poenari, se vogliamo assaporare la vera atmosfera del Conte Dracula, sarebbe una visita molto bella da fare. La Transilvania si trova a circa 180 km di macchina da Bicarest, la capitale rumena.

