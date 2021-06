Super merenda con la focaccia alla ricotta talmente dolce da leccarsi i baffi

Super merenda con la focaccia dolce alla ricotta da leccarsi i baffi. Una ricetta ideale per il picnic estivo, saporitissima e profumata, da preparare con l’antica ricetta scovata in Veneto dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

È una ricetta medievale presente anche in altre Regioni italiane che hanno una ricchissima tradizione sui dolci, come la Toscana. Dopo una lenta lievitazione naturale, la focaccia dolce si prepara in neanche mezzora e possiamo servirla deliziosa e fragrante anche durante una giornata all’aria aperta.

Una ricetta pasquale delle isole venete

Questa focaccia dolce proviene dalla tradizione gastronomica veneta e si usa servirla ancora oggi a fine pasto nelle isole della Laguna Veneta, come Torcello e Sant’Erasmo.

Mentre la prima è famosa per il suo complesso sacro con al centro la Basilica di Santa Maria Assunta, l’isola di Sant’Erasmo è un gioiello dell’agroalimentare. È nota in tutto il Mondo per la sua straordinaria biodiversità. Famosissima per la coltivazione di tenerissime primizie, tra le quali spiccano i famosi carciofi violetti, che sono piccoli, saporitissimi e delicati. E sono proprio denominati “carciofi di Sant’Erasmo”.

L’antico sapore della ricotta

Per preparare questa squisita focaccia, occorrono 140 grammi di farina bianca, 150 grammi di farina integrale, 12 grammi di lievito di birra, 100 grammi di ricotta, 120 grammi di latte intero, 50 grammi di zucchero di canna e 40 grammi di burro. Sciogliamo il lievito. in quasi tutto il latte appena tiepido.

Aggiungiamo ora le due farine a pioggia, lo zucchero e la ricotta. Impastiamo bene, ora incorporiamo il burro fuso a bassa temperatura nel microonde o a bagnomaria.

Una volta assorbito tutto il burro, aggiungiamo, se necessario, ancora un cucchiaio di farina bianca. Formiamo una palla con l’impasto, facciamola riposare per un paio d’ore in una ciotola coperta con un coperchio e avvolta in un vecchio maglione nel forno spento.

Super merenda con la focaccia alla ricotta talmente dolce da leccarsi i baffi

Dividiamo ora l’impasto in due parti uguali. Quindi stendiamolo fino a raggiungere lo spessore di due centimetri circa, su due teglie rivestite all’interno con carta da forno.

Pratichiamo qualche taglio nelle due focacce e lasciamo lievitare ancora per un’ora circa o fino al raddoppio dell’impasto. Spennelliamo, poi, con un cucchiaio di latte, spargiamo in superficie lo zucchero di canna in cristalli.

Inforniamo per la cottura a 180 gradi per 15-20 minuti. La focaccia tiepida e dorata si può servire con ricotta fresca e marmellata di ciliegie oppure con una banana schiacciata e un po’ di zucchero di canna.