Spesso buttiamo delle cose che si rivelano poi utili per la casa e per il nostro corpo. Pensiamo ad esempio al riciclo creativo, grazie a questa semplice attività è possibile ridare nuova vita ad oggetti che andrebbero direttamente nel cestino. Oppure ancora pensiamo agli scarti di alcuni cibi che possiamo trasformare in bevande depurative o in prodotti cosmetici.

La parte bianca dell’anguria, il limone, le bucce di banana sono solo alcuni dei cibi che possiamo riprendere per creare delle maschere per il viso. Questi ingredienti oltre a essere del tutto naturali e a non nuocere la pelle sono ideali per la creazione di maschere purificanti, illuminanti e anti-età.

Ad esempio gli scarti della carota sono l’ideale per avere un viso più luminoso e morbido. Vediamo insieme come preparare una maschera purificante a base di carota e altri ingredienti naturali facili da trovare.

Creare una maschera purificante per il viso non è mai stato così economico

Sappiamo bene quanto la carota faccia bene al nostro organismo, anche i suoi scarti si rivelano un potente alleato per la cura del viso.

Spesso la nostra pelle ha bisogno di essere purificata dato che è spesso esposta a smog o ad abitudini poco salutari.

Grazie al carotene presente proprio nella carota la nostra pelle apparirà più pulita, liscia e nutrita.

Per preparare questa incredibile maschera abbiamo bisogno di:

bucce di 4 carote;

2 vasetti di yogurt naturale;

1/2 succo di limone;

Olio di mandorle.

Laviamo accuratamente le nostre carote, priviamole delle bucce e mettiamo queste in un frullatore. Aggiungiamo anche lo yogurt, un cucchiaio grande di olio di mandorle. Spremiamo il limone e aggiungiamo il succo.

Azioniamo il frullatore e non appena il composto risulta omogeneo e denso trasferiamolo in un contenitore.

Stendiamo in modo uniforme la maschera purificante e lasciamo in posa per almeno 20 minuti. Consigliamo di stendere il composto anche sul collo così da rendere morbida e liscia anche questa zona.

Trascorso il tempo indicato laviamo il viso con acqua tiepida.

Questa maschera può essere applicata ogni settimana, dopo che si noteranno i primi benefici non riusciremo più a farne a meno.

