Per un Capodanno al top senza spendere troppo, visitiamo questa splendida città italiana

Pochissime ore ci separano dalla notte più lunga dell’anno, quella che molti di noi passeranno praticamente insonni per festeggiare il 2023. Locali notturni, ristorante, case private e tantissime piazze. La scelta, finalmente, dopo due anni tormentati, sarà davvero ricca. Per chi vive in Lombardia, per esempio, si potrebbe optare per una splendida città che sorge su uno dei laghi più famosi d’Italia. Vediamo insieme di quale comune stiamo parlando.

Capodanno in Piazza Duomo a Milano è stato un grande classico per i molti lombardi che decidevano di viverlo all’aperto. Musica dal vivo e cantanti famosi a far da corollario all’ultima notte dell’anno. Eppure, per la terza volta consecutiva non andrà in scena. Le prime due per colpa del Covid, l’ultima, la più recente, a causa della crisi che ha colpito i conti del capoluogo meneghino.

Perché, allora, non scegliere una location diversa, pur restando nella stessa regione? Una delle possibilità potrebbe essere quella di visitare un’altra città. Più piccola, sicuramente, ma non per forza meno affascinante di Milano. Stiamo parlando di Como, che non è solo il suo meraviglioso lago, ma anche tanto altro.

Per un Capodanno al top senza senza spendere troppo, ecco cosa ci offre la splendida Como

A cominciare dal Duomo che sorge a pochi passi dalla riva, preceduto dal maestoso Teatro Sociale. Entrambi uniti da Piazza Cavour, il cuore pulsante della città. Basterebbe solo questo scorcio per giustificare una visita a Como. Soprattutto perché qui avranno luogo i festeggiamenti per il nuovo anno, con tanta musica dal vivo e animazione.

La Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta è davvero spettacolare. Circa 350 anni per costruirla, dal 1396 al 1740, attraverso diversi stili. Dalla facciata, una della più grandi rappresentazioni del gotico italiano, alla parte absidale in tipico stile rinascimentale. Per concludere con la cupola barocca. Un affascinante insieme di stili tutto da godere.

Dal Duomo, poi, si può decidere di camminare per le eleganti vie del centro, arrivando al quartiere San Fedele, per ammirare l’omonima chiesa. Essa campeggia nella piazza medievale dove un tempo si svolgeva il mercato del grano. Catturano la vista gli splendidi palazzi che vi si affacciano.

Cosa vedere camminando sul Lungolago di Como

Dopo aver visitato il centro, attraversando nuovamente piazza Cavour, si arriva al Lungolago, sul quale si affacciano meravigliose ville. Saporiti, Mondolfo, Gallia sono solo alcune di quelle che si devono per forza ammirare. Quest’ultima, del 1600, è la più antica della città.

Poi, ecco il Tempio Voltiano, il museo dedicato ad Alessandro Volta, il comasco più celebre. Molto simile al Pantheon, esso fu inaugurato nel 1928. Ospita 234 reperti appartenuti o dedicati al fisico.

Non è possibile concludere la visita di Como senza prendere la funicolare che parte alla sinistra di Piazza Cavour per arrivare al borgo di Brunate. 7 minuti di percorso per giungere su quella che viene definita come la vera terrazza sulle Alpi e sulla Pianura Padana. Dal quale godere di panorami davvero mozzafiato, il migliore dei quali è indubbiamente quello che si può ammirare dalla cima del faro.

Per un Capodanno al top senza spendere troppo, basta una gita a Como. Con il suo lago e i suoi tesori artistici rappresenta davvero un’ottima soluzione per un paio di giorni di relax. Per gli amanti dello sci, invece, la Lombardia propone alcune soluzioni davvero low cost.