Le incertezze a livello mondiale appesantiscono il clima sui mercati e fermano le Borse europee e il nostro listino. Tuttavia a Piazza Affari non mancano gli spunti rialzisti dei singoli titoli. Due in particolare oggi si sono messi in luce, nonostante la seduta poco brillante.

4 fattori inchiodano le Borse e Piazza Affari frena ancora mentre due titoli volano

Oggi le Borse europee hanno subito un nuovo calo. I mercati stanno scontando alcune incertezze che non favoriscono gli acquisti. Inflazione, Evergrande, crescita economica in USA e in Cina sono i dossier aperti sul tavolo degli analisti e degli operatori finanziari. Questi dossier spingono alla prudenza i grandi investitori.

Il rischio di default di Evergrande, la seconda società immobiliare cinese, per il momento sembra accantonato, ma il rischio permane. L’inflazione è un altro elemento che disturba gli investitori perché se dovesse continuare a salire spingerebbe le banche centrali ad un aumento dei tassi. A conferma di questi timori in Germania a settembre l’inflazione è salita al 4,1%.

In più ritornano i dubbi sulla robustezza della crescita economica delle due maggiori economie mondiali, USA e Cina. Oggi in USA per la terza settimana consecutiva è stato comunicato un aumento delle richieste di sussidi settimanali di disoccupazione. Questo dato mostra le difficoltà dell’economia USA a creare nuovi posti di lavoro. In Cina a luglio la produzione industriale è cresciuta meno del mese precedente.

Questi quattro fattori hanno spinto al ribasso le Borse europee nella seduta di oggi. L’indice Euro Stoxx 50 ha perso lo 0,8%, la Borsa tedesca lo 0,7%, Parigi è calata dello 0,6%, Londra dello 0,4%. Dopo un avvio incerto anche Wall Street ha girato al ribasso e al momento della chiusura dei mercati europei tutti e tre gli indici erano in calo.

Borsa di Milano incerta ma due titoli spiccano il volo

Anche Piazza Affari (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo, ma ha fatto meglio degli altri principali listini. L’indice Ftse Mib ha ceduto dello 0,2% chiudendo a 25.683 punti. Quella di oggi è stata una seduta in cui questi 4 fattori inchiodano le Borse e Piazza Affari frena ancora mentre due titoli volano. Oggi sul listino italiano è mancato l’apporto delle banche. O meglio, l’andamento piatto dei bancari ha fatto muovere poco l’indice maggiore di Piazza Affari. Solo un titolo bancario si è messo in luce, Mediobanca. L’azione ha chiuso in rialzo dell’1% a 10,44 euro, sui massimi degli ultimi 12 mesi.

Un altro titolo oggi è schizzato in alto proseguendo la corsa che già era iniziata ieri, Digital Bros. Ieri l’azione ha guadagnato il 5% spinta dai risultati semestrali, oggi è salita di un altro 7%. I nostri analisti avevano puntato l’attenzione su questo titolo nell’articolo: Piazza Affari fa un rimbalzino trascinata da un settore mentre due titoli svettano.

Approfondimento

Il punto sui mercati