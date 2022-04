Siamo entrati nel vivo del mese di aprile, che porterà fortuna a qualcuno e dei grattacapi a qualcun altro. Chi saranno i fortunati? Secondo l’oroscopo, lo decideranno gli astri. In particolare, il 16 aprile porterà un importante evento, ovvero una Luna piena. C’è chi godrà appieno dell’influsso di questo astro, in particolare la Bilancia e un altro segno.

Conosciamo dunque l’oroscopo di questi due segni. Come vedremo, la Luna piena del 16 aprile porterà delle grandi e inaspettate novità alla Bilancia e a un altro segno che conosceremo tra poco.

L’influsso del potentissimo astro

Partiamo proprio dalla Bilancia: a metà aprile la Luna brillerà nel cielo come non mai, portando delle grandi novità sotto il profilo relazionale. Ciò che capiterà è inaspettato, e non è facile capire che cosa potrebbe succedere. Può darsi che la Bilancia troverà nuove amicizie, o forse incontrerà l’amore. Più probabilmente, però, farà una cosa molto importante: affronterà dei problemi sopiti con qualcuno, qualcosa che teneva nascosto da un pezzo.

Potrebbe quindi arrivare un momento di tensione forte con un amico, un familiare o con il partner. Ma è una buona notizia: non bisogna aspettarsi una rottura con nessuno. Sarà, anzi, un importante momento di chiarimento. Questo migliorerà la vita della Bilancia di qui in avanti, che diventerà più felice che mai e con un peso in meno sul cuore. Dunque è arrivato il momento della verità e bisogna affrontarlo a testa alta.

La Luna piena del 16 aprile porterà grandi novità personali alla Bilancia e a quest’altro fortunato segno zodiacale

L’altro segno che avrà grandi novità è il Cancro. Anche il Cancro sarà toccato da grandi cambiamenti sotto il profilo relazionale, ma in maniera diversa dalla Bilancia. Infatti il Cancro sarà colpito da una gran voglia di espandere i suoi orizzonti e di conoscere tantissima gente nuova. Inizierà così a uscire molto di più e ad avere una vita sociale più attiva. E, magari, proverà anche a fare un viaggio da solo per incontrare nuove culture e persone diverse da lui.

Si tratta di qualcosa di importantissimo, un momento che porterà il Cancro a conoscere meglio anche se stesso e a diventare una persona migliore. Se, forse, nel passato il Cancro si è sentito un po’ timido e non ha avuto il coraggio di aprirsi agli altri, tutto cambierà in questo periodo. Ora, invece, vorrà sempre stare con qualcuno per condividere tanti bei momenti con altre persone.

