Durante l’estate, specialmente in vacanza al mare, ci si rilassa per poi tornare alle solite attività più carichi e motivati. Nella routine quotidiana, poi, siamo impegnati probabilmente in tante attività, fuori e dentro casa. L’alimentazione cambia, si va di fretta e potremmo soffrire di problemi vari legati allo stress come fastidi allo stomaco e tensione muscolare. Anche la pelle del viso risente spesso di uno stile di vita intenso, apparendo spenta.

Una piccola gita fuori porta ogni tanto potrebbe giovare, ma ogni giorno dovremmo ritagliarci uno spazio tutto nostro per rilassarci. C’è qualcosa di semplice che aiuterebbe corpo e mente, parliamo di un bel bagno in vasca.

Come preparare la stanza

Il momento adatto per un bagno rilassante in vasca sarebbe la sera o magari nel fine settimana. Innanzitutto, scegliamo un momento in cui ci sia silenzio o almeno meno attività in casa.

Nel preparare la stanza da bagno scegliamo luci soffuse, magari delle candele, e mettiamo della musica, preferibilmente strumentale. Prepariamo anche il telo o l’accappatoio.

Prima di riempire la vasca meglio fare una doccia veloce con un sapone neutro o comunque delicato. Nell’acqua, poi, per il nostro scopo, metteremo infatti solo qualcosa che possa darci dei benefici evitando saponi e schiuma. Se si vuole, un guanto di crine usato sotto la doccia può aiutarci a esfoliare leggermente la pelle per renderla liscia. Per il viso useremo uno scrub delicato, come un po’ di polvere di caffè e del miele.

Per un bagno rilassante in vasca ecco cosa usare oltre a sale e bicarbonato

Dopo le fasi preparatorie, cominciamo a riempire la vasca da bagno con l’acqua. Facciamo attenzione alla temperatura, non dev’essere troppo calda, al massimo sui 37 gradi.

A questo punto scegliamo cosa mettervi dentro. Le possibilità sono tante. Per distendere i muscoli si usano di solito il sale o il bicarbonato. Per un’azione maggiormente efficace, però, potremmo usare altro. Se amiamo i sali da bagno, possiamo farli a casa mescolando del cloruro di sodio con alcune gocce di olio essenziale e del colorante alimentare.

Un altro modo sarebbe quello di mescolare mezzo bicchiere di olio di mandorle o di oliva o di argan con 5 o al massimo 10 gocce di oli essenziali. Ce ne sarebbero molti adatti a rilassare i muscoli, tra cui quello di lavanda, di salvia, di limone e arancio dolce.

Cosa fare dopo il bagno

Dopo aver riempito la vasca, quindi, versiamo la miscela e agitiamo l’acqua. Immergiamoci e appoggiamo la testa su un asciugamano arrotolato. Respiriamo lentamente gli aromi e rimaniamo con gli occhi chiusi per 15 o 20 minuti al massimo. Trascorso il tempo, asciughiamoci sommariamente e passiamo un olio, di mandorle o argan, sulla pelle un po’ umida. Se lo preferiamo, asciughiamoci bene e usiamo una crema idratante.

Un bagno rilassante potrebbe giovare non soltanto a chi è un po’ stressato e stanco. È consigliato, infatti, insieme ad altri rimedi per smaltire l’acido lattico dopo un’attività fisica.

Oltre ai muscoli delle gambe e del resto del corpo, vedremo dopo il trattamento anche il nostro viso più disteso, colorito e luminoso.

