Il trucco è una delle armi principali che le donne adottano per presentarsi al meglio. Sicuramente non è facile imparare a maneggiare ombretti, mascara, creme e rossetti. Pratica ed errori sono necessari per capire esattamente quale è la tipologia di trucco che valorizza maggiormente il proprio sguardo.

Infatti anche il colore dell’iride incide sulla scelta dei prodotti, occhi azzurri, verdi, neri, marroni o grigi necessitano di trucco differente.

Oggi, dopo una premessa sull’importanza della prevenzione per limitare il sorgere di rughe attorno agli occhi si andrà a vedere come truccare gli occhi azzurri. Infatti, per un viso sempre tonico e giovane è importante utilizzare le giuste creme antirughe.

Le rughe

Il contorno occhi è una zona molto delicata del viso, la prima soggetta al formarsi di piccole rughe.

I motivi sono molto semplici dal momento che la pelle in questa parte del volto è molto sottile e delicata.

Per questo motivo, con l’età le palpebre cominceranno ad essere cadenti e inizieranno ad apparire temute borse e occhiaie.

Anche se potrebbe sembrare il contrario, le rughe non sono tutte uguali. Gli esperti le suddividono in dinamiche e statiche a seconda della loro provenienza.

Le dinamiche derivano dai movimenti quotidiani dell’occhio, a lungo andare cominceranno a lasciare segni. Le statiche, invece, derivano dal venire meno del collagene. Per questo motivo sarà importante, specialmente dopo i 40 anni ma anche prima, procedere con una corretta idratazione. Questo non impedirà alle rughe di formarsi ma ne rallenterà l’espansione.

Per truccare gli occhi azzurri e metterli in risalto scegliamo il marrone e questi colori perfetti anche a 50 e 60 anni

Gli occhi azzurri possono essere molto magnetici ed espressivi. Con il loro fascino riescono a rendere interessante il volto anche senza essere truccati. Tuttavia chi ama armeggiare tra ombretti e mascara potrà provare questi interessanti trucchi.

Tra i colori che sanno mettere in risalto gli occhi azzurri, oltre al nero, troviamo il rame, il rosa o l’albicocca.

Tra i vari colori adatti per gli occhi azzurri ci sono anche il marrone e le sue tonalità. Oggi si andrà a vedere un trucco che vede protagonista l’ombretto color prugna.

Si potrà utilizzare come base un ombretto color crema che donerà luminosità. Utilizzando, poi, una matita nera sulla palpebra per creare una linea sottile e ben definita. In alternativa si potrà utilizzare l’eyeliner ma sarà più difficile da stendere con precisione.

In seguito si potrà utilizzare l’ombretto nero per un look più dark e serale oppure color prugna da sfumare sulla palpebra.

La matita nera, poi, dovrà essere anche passata nella parte inferiore dell’occhio. Da ultimo il mascara per definire le ciglia.

A 50 e 60 anni si potrebbero preferire tonalità di ombretto più chiare che renderanno più giovane e luminoso lo sguardo.

Colore e incarnato

Il colore che si utilizza sull’occhio, poi, dovrà anche essere ben bilanciato con il proprio incarnato. Da un lato vanno bene i toni dell’arancione ma dall’altra è importante capire se si tratta di colori adatti al proprio volto.

Infatti, in questo modo si riuscirà nell’intento di valorizzarsi al meglio. Quindi, per truccare gli occhi azzurri e metterli in risalto si potranno scegliere diversi tipi di colore.