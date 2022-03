Ci sono degli oggetti, che appartengono al nostro passato, che potrebbero tornarci più che utili. Soprattutto a livello economico. Infatti, alcuni elementi considerati ormai vintage sono delle vere e proprie chicche. Basterà conoscere i prezzi all’asta dei diversi oggetti che abbiamo in casa, per poter capire se vale effettivamente la pena venderli. Infatti, anche se ancora non ne siamo consapevoli, potremmo possedere dei piccoli tesori. Quindi, cerchiamo di capire quali sono gli elementi che potrebbero effettivamente essere venduti a prezzi più che interessanti.

Di oggetti che potrebbero valere davvero un piccolo tesoro ne avevamo già parlato in passato. Questo soprattutto perché, nonostante molti non lo sappiano, sono tanti gli elementi che catturano l’attenzione dei collezionisti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato il valore unico e davvero fuori dalla norma di questo libro antico. Un cimelio di famiglia che potrebbe davvero farci guadagnare tantissimo. E ancora, in un altro articolo, avevamo sottolineato l’altissimo valore di un altro oggetto presente in molte case, che sicuramente potrebbe tornarci utile.

Sembra incredibile ma se abbiamo ancora questo iPod in casa possiamo considerarci baciati dalla fortuna perché vale un mucchio di soldi

Oggi ci concentriamo sul valore di un iPod, che sicuramente moltissime persone ancora hanno in casa e che potrebbe arrivare a cifre sorprendenti. Si tratta dell’iPod “Classic” Touch. Stiamo parlando, come sicuramente molti già ricorderanno, di uno dei primi iPod lanciati dalla Apple circa 15 anni fa. Bene, questo pezzo unico, che i collezionisti in questo momento stanno fortemente ricercando, può arrivare a cifre sorprendenti. Sembra, infatti, che l’ultimo sia stato venduto all’asta addirittura a 20.000 dollari. Stiamo quindi sicuramente parlando di una cifra da non sottovalutare, che potrebbe cambiare la vita a moltissimi di noi. E sembra incredibile ma se abbiamo ancora questo iPod potremmo davvero iniziare a considerarci ricchi. Perciò, tutto quello che dovremo fare sarà andare a cercare nei vecchi scatoloni o in cantina, dove abbiamo riposto gli oggetti che ormai non usiamo più.

Se ricordiamo di aver comprato questo genere di iPod, potremmo essere abbastanza fortunati e ritrovarlo proprio nel nostro appartamento. In questo modo, potremo informarci sui siti e sulle aste e provare a venderlo per mettere da parte una somma davvero ingente, che potrebbe darci una mano non indifferente.

