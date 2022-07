Chi fosse alla ricerca di un lavoro con il diploma ha, nei concorsi pubblici, una buona occasione per ottenere un buon impiego. Nelle ultime settimane sono stati diversi quelli emanati da diversi enti pubblici.

L’Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’impiego) ne ha in essere. Si devono coprire 14 posizioni con il profilo di “assistente in politiche del lavoro” e 14 come “assistente in politiche del lavoro senior”. Si tratta di posti a tempo pieno ed indeterminato. E questo doppio concorso pubblico per alcuni potrebbe essere una chance per trovare lavoro con il diploma.

Per il concorso dedicato alla posizione senior, tra i requisiti si richiede un’esperienza lavorativa documentata di almeno 24 mesi in attività relativi ai servizi per il lavoro. Possono essere anche non continuative, ma riferite agli ultimi otto anni (dal 1° giugno 2014). I dettagli sono riportati nel bando presente sul sito. L’eventuale luogo di lavoro sarebbe in una delle sedi dell’Arti sul territorio regionale toscano.

Per trovare lavoro con il diploma ci sono due opportunità in scadenza tra pochi giorni

Per partecipare a questi due concorsi pubblici la domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in forma digitale, attraverso il portale dell’Arti. Qualora le richieste dovessero superare le 800 unità, in entrambi i casi è prevista una preselezione attraverso test selettivi.

I due concorsi prevedono una valutazione dei titoli. In totale sono 30 i punti riservati, di cui al massimo 20 per titoli di servizio e al massimo 10 per i titoli formativi. Si aggiungono ai 30 per la prova scritta e ai 30 per la prova orale. Al secondo step sarà ammesso chi raggiunge almeno il punteggio di 21/30 nel primo.

Dove trovare il bando

Tutte le informazioni, con maggiori dettagli anche sugli argomenti, sono disponibili nella sezione Bandi Aperti del sito dell’Arti. Il consiglio è, ovviamente, quello di leggere con grande attenzione il loro contenuto e prestare attenzione anche alla scadenza. In questo caso, è prevista per entrambi i concorsi nella data del 29 luglio, alle ore 12.00.

Altre opportunità di lavoro, sempre, con il diploma sono i concorsi pubblici banditi dai comuni. Un esempio è quello del Comune di Noale, nella città Metropolitana di Venezia. Scade il 17 luglio.

Tutte opportunità di lavoro che, anche chi ha il diploma, può provare a sfruttare. Resta la necessità di prepararsi adeguatamente alle diverse prove previste per ciascun concorso. Così come quella di essere sempre attenti ai diversi bandi che, periodicamente, vengono emanati sul territorio nazionale.

