Chi ha detto che il pesce è buono solo se parliamo di salmone, tonno o aragosta? Il mare ci regala tantissimi pesci, spesso trascurati, economici e ricchi di gusto. È il caso, ad esempio delle deliziose cozze con cui è possibile veramente fare di tutto. Di seguito vedremo la ricetta della impepata di cozze, ricetta che probabilmente deve la sua paternità a Ferdinando I di Borbone. Questa preparazione tipicamente campana ha pochi ingredienti e prepararla sarà un vero gioco da ragazzi. Infatti, di seguito vedremo che è semplicissimo cucinare una perfetta impepata di cozze per sbalordire i nostri ospiti.

Ingredienti e preparazione

Questa semplicissima ricetta prevede davvero pochi ingredienti ai quali, a nostro gusto, possiamo aggiungerne altri. Quelli di base sono:

cozze;

limone;

pepe;

aglio;

pane;

prezzemolo;

vino bianco.

Il tutto parte dalla pulizia delle cozze che, al contrario delle vongole, non hanno bisogno di spurgare. Pertanto con una spugnetta in metallo o con il dorso del coltello dovremo rimuovere le piccole incrostazioni presenti sulle cozze. Facciamo questa operazione su tutte le cozze fin quando non saranno ben pulite per poi passarle sotto acqua corrente. A questo punto staccheremo la cosiddetta “barba” che in realtà si chiama bisso. Una volta rimosso il bisso, rimettiamo le cozze nella rete o in un panno ben strette per evitare che si aprano prima del tempo. Va da sé che tutte le cozze rotte o già aperte vanno buttate.

È semplicissimo cucinare una perfetta impepata di cozze da chef con uno splendido sughetto ottimo per la scarpetta

Non resta che preparare la nostra impepata. Mettiamo in padella dell’olio insieme a 2 spicchi di aglio che dovranno imbrunire. A questo punto togliamo l’aglio e versiamo in padella le cozze alle quali aggiungeremo un goccio di vino bianco. Facciamo sfumare l’alcol del vino e copriamo con un coperchio facendo aprire le cozze. Una volta aperte aggiungeremo il succo di mezzo limone mentre, l’altra metà sarà disposta sulle cozze a fette. Infine non sarebbe un’impepata di cozze senza il pepe. Il consiglio è quello di non utilizzare quello già macinato ma, piuttosto, utilizzare quello da macinare. Il risultato sarà esponenzialmente migliore. Ora, mentre il tutto è in cottura, faremo tostare in forno o in padella anche delle fette di pane e siamo pronti per servire. Mettiamo alla base di un piatto fondo il pane bruscato per poi servire sopra le vongole assieme al loro delizioso sughetto e del prezzemolo tritato.

Aggiunte e varianti

Per dare un pizzico di colore all’impepata possiamo aggiungere prima delle cozze qualche pomodorino in padella. Questi lasceranno la loro acqua e il loro sapore colorando e rinfrescando il piatto. Infine non dimentichiamo che con le cozze è possibile preparare tantissime ricette come ad esempio un irresistibile piatto di pasta pronto in 15 minuti.

