Oltre alle vacanze, l’estate porta con sé anche qualche fastidio. L’afa, il caldo eccessivo, le zanzare e tanti altri insetti fastidiosi. Abbiamo già visto come distruggere un nido di vespe, allontanare una grande invasione di coccinelle e come tener lontani i gechi. Oggi approfondiremo il discorso relativo alle lucertole.

Le lucertole amano stare all’esterno, sui muretti o sulle pietre a prendere il sole. Tuttavia, spesso si intrufolano anche all’interno delle nostre abitazioni. Le lucertole diffuse in Italia sono le cosiddette “muraiole”. Hanno un corpo piuttosto sottile e la testolina a forma triangolare. Riescono ad arrampicarsi molto velocemente anche sui muri. Per questo non è raro vederle in casa, anche se viviamo ai piani alti di un condominio e non solo in una casa al piano terra con giardino.

Le lucertole non fanno assolutamente del male all’uomo. In realtà, sono anzi assai utili, perché si cibano di altri insetti come, ad esempio, le odiatissime zanzare e gli altrettanto schifosi scarafaggi. Ciò, però, non significa che sia piacevole sapere di averne una , o più, che gironzola tra le nostre stanze. Seppur piccole e innocenti, sono pur sempre rettili. Molte persone hanno una vera e propria fobia.

L’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo qualche spicchio d’aglio sul terrazzo

L’aglio ha un odore molto forte. In alcuni piatti, sughi e condimenti dà un tocco in più, ma di per sé non è molto gradevole. Soprattutto se troppo forte. Alcune persone addirittura non lo sopportano proprio. Lo stesso accade per le lucertole!

Ora che lo sappiamo, possiamo sfruttare l’aglio come validissimo rimedio naturale per scacciare le lucertole da casa nostra e fare in modo che non tornino più. Anzitutto, dobbiamo individuare il punto attraverso il quale le lucertole si intrufolano. Di solito dal terrazzo, dal giardino, dalla portafinestra.

Sistemiamo in questi punti qualche spicchio d’aglio. Meglio se dopo aver fatto una bel taglio profondo con un coltellino, in modo da far emanare in maniera più persistente l’aroma. È dunque questo l’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo qualche spicchio d’aglio sul terrazzo.

Ricordiamo che le lucertole vanno in quei posti dove possono procacciarsi del nutrimento. Teniamo quindi la casa sempre ben pulita e senza polvere in modo da non avere insetti. Evitare inoltre di avere piatti sporchi e avanzi di cibo sparsi per casa.