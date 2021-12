Ci sono momenti della settimana o dell’anno in cui è piacevole e a volte necessario usare cose messe da parte. Fra le tante, pensiamo al servizio di piatti in porcellana della nonna, oppure ai bicchieri di cristallo e alle posate in argento. Dove disporre tutto ciò? Sulla tovaglia, ma non quella di uso quotidiano. Al momento di tirarla fuori dal cassetto si può avere la sgradita sorpresa di alcune macchie. Forse residui di cibo o vino non andati via con il lavaggio in lavatrice. Spesso, però, si tratta di macchie legate proprio alla conservazione nei cassetti di legno.

Per togliere le macchie gialle da tovaglie di Natale o asciugamani tirati fuori dal cassetto questo è il rimedio efficace

Certamente, all’ultimo minuto è meglio apparecchiare con una tovaglia diversa, magari senza macchie o meno evidenti. È sempre bene controllare lo stato di ciò che si vuol mettere a tavola almeno un giorno prima, proprio per ovviare a queste spiacevoli situazioni. Cosa fare della tovaglia macchiata? A volte possiamo ritrovarci anche tovaglioli, asciugamani e strofinacci nelle stesse condizioni. Un rimedio a queste macchie c’è ed è davvero facile applicarlo.

Occorrente:

percarbonato di sodio;

ferro da stiro;

acqua bollente;

un asse da stiro o un piano;

asciugamano;

pezze bianche di cotone.

Come procedere per smacchiare tovaglie e tovaglioli

Riscaldare il ferro da stiro, preparandolo per una stiratura del cotone e mettere a bollire dell’acqua in un pentolino. Stendere un asciugamano un po’ spesso sull’asse da stiro o su un tavolo e sistemare il pezzo di tovaglia, tovagliolo o altro che presenta le macchie gialle. A questo punto, versare in una ciotola un cucchiaio di percarbonato di sodio e un po’ d’acqua bollente e mescolare bene. Con un pennellino, magari di quelli in silicone per i dolci, stendere la miscela ottenuta sulle zone ingiallite. A questo punto, bisogna bagnare bene e strizzare una pezza di cotone bianco e posizionarla sulla parte trattata. Passare più volte il ferro da stiro in modo da attivare meglio il composto applicato. Controllare il risultato e, nel caso ci siano ancora macchie, ripetere l’operazione.

Se restano dei piccoli aloni, basterà lavare in lavatrice con sapone di Marsiglia, o quello preferito, e inserire nel cestello un dosatore con un cucchiaio di percarbonato. Dopo l’asciugatura si vedranno i risultati: tovaglie e tovaglioli smacchiati e pronti per essere messi su una tavola. Questo metodo si può usare anche su asciugamani o altri capi che presentano macchie simili. In caso di dubbio sul tessuto, meglio fare una piccola prova su una parte un po’ nascosta.

