Il pavimento è lo specchio della nostra casa. Dal suo stato si può capire quanto sia tenuta in ordine l’intera abitazione. Scarpe sporche, impronte di animali e macchie di ogni tipo possono renderlo un vero porcile. Per questo una pulizia costante è importante per tenerlo in ordine. E cosa c’è di più perfetto della cera per farlo tornare subito lucido e brillante?

Ecco come ridargli nuova vita con questa piccola e velocissima guida per l’inceratura. Parquet e pavimenti in marmo, cotto e ceramica più vivi e splendenti con questi semplici accorgimenti per stendere la cera.

Le operazioni preliminari

Prima di mettere la cera dovremo assicurarci che il pavimento sia ben pulito, senza alcun residuo di sporco. Si consiglia di utilizzare prodotti naturali e non inquinanti. Si prepara quindi la stanza, aprendo le finestre per far circolare l’aria e mettendo appositi guanti e mascherina. Alcuni detergenti potrebbero infatti contenere sostanze poco salutari. Se abbiamo già dato la cera altre volte, potremmo dover togliere prima quella rimasta sul pavimento. Usiamo in questo caso un decerante.

I giusti prodotti e i tempi d’attesa

Per stendere la cera usiamo un panno in microfibra, è il più adatto. Tra un’inceratura e l’altra strizziamolo bene, per evitare che resti della cera di troppo sul pavimento. Finito il lavoro aspettiamo almeno 6 ore prima di camminare e gustarci il pavimento rimesso a nuovo. Nel caso dovessimo prima togliere la cera messa la volta prima, evitiamo assolutamente ammoniaca e candeggina. Rischieremmo di rovinare il pavimento.

Pavimento diverso, cure diverse

I pavimenti non sono tutti uguali. Quelli di ceramica e pietra richiedono più attenzioni. Lucidiamoli perciò ogni 6 mesi circa. Per quelli in parquet, invece, possiamo aspettare anche un anno. Queste tempistiche sono certamente indicative. Infatti, dipendono anche dalla frequenza con la quale si sporca il nostro pavimento.

Come mantenere la brillantezza

Per curare e mantenere la cera il più possibile, consigliamo di ravvivarla ogni mese. Per farlo possiamo usare il già citato panno morbido in microfibra o una scopa di lana. Sempre dopo aver pulito il pavimento. Ecco spiegato perché avremo sempre parquet e pavimenti in marmo, cotto e ceramica più vivi e splendenti con questi semplici accorgimenti per stendere la cera.