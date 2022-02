Il pavimento è una parte estremamente importante della casa, perché dalla sua pulizia si capisce l’attenzione che riponiamo verso la nostra abitazione. Il problema è che non è per nulla facile far brillare la superficie che calpestiamo ogni giorno, non importa di quale materiale sia.

Anche dopo che abbiamo finito con mocio e olio di gomito, potremmo notare come il pavimento sia comunque opaco e brutto da vedere. Il risultato finale dipende molto dai prodotti che utilizziamo e per quali superfici li impieghiamo. Per questo oggi vedremo una volta per tutte come far tornare nuovi e splendenti tutti i pavimenti di casa.

Gli errori da evitare per non rovinare le superfici

Non solo grès o ceramica, ma che si tratti di marmo, legno o altro ancora, ogni pavimento va trattato in un certo modo. Il parquet, per esempio, è tra i materiali più delicati. Per pulirlo dovremmo assolutamente evitare prodotti aggressivi come alcol o ammoniaca.

Il nemico numero uno del marmo potrebbe invece essere l’aceto, tanto caro per le pulizie. Questo ingrediente potrebbe infatti aggredirlo e rovinarlo. Evitiamo anche il mocio, che potrebbe causare graffi sulla superficie.

Per il cotto, invece, si raccomanda di non impiegare prodotti particolarmente schiumosi e di asciugare rigorosamente a mano. Come per la ceramica, evitiamo di ricorrere agli oli.

Non solo grès e ceramica ma per sgrassare e lucidare facilmente ogni pavimento opaco bastano questi pochi e semplici passaggi

Ora veniamo finalmente a noi. Per pulire perfettamente la ceramica o il grès, usiamo degli strumenti delicati, come una spazzola a setole morbide. Ogni tanto procediamo distribuendo una soluzione di acqua calda con circa mezza tazzina di aceto bianco, per sbarazzarsi di eventuali residui di detersivo. Per rendere la ceramica lucida, potremmo provare ad aggiungere saltuariamente a un litro d’acqua un paio di cucchiaini di percarbonato di sodio.

Per occuparci del marmo, consigliamo di sciogliere in acqua due cucchiai di bicarbonato, dieci di alcol e un pezzo di sapone di Marsiglia. Stendiamo il mix con un panno morbido e asciughiamo tutto preferibilmente a mano.

Il discorso è simile per il cotto; in questo caso prepareremo una miscela con acqua, aceto bianco e poche gocce di detersivo per piatti. Una volta lavato e asciugato possiamo stendere un leggero strato di cera.

Infine, la delicatezza del parquet si può rispettare passando un panno morbido inumidito e strizzato di frequente. Per lucidare, imbeviamo lo straccio di una soluzione di acqua e tè verde. In alternativa, proviamo con il semplice olio di oliva. Lasciamo agire bene prima di procedere col risciacquo finale.

