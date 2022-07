Avere una casa linda e profumata non è solo una questione puramente estetica, rimuovendo sporco e polvere evitiamo che germi e batteri possano invadere ogni angolo. Per non avere ripercussione sulla salute, infatti, sarebbe meglio igienizzare ogni superfice quotidianamente, soprattutto in bagno e in cucina.

È importante osservare lo stato dei nostri mobili, qualsiasi sia il materiale, per controllare che tutto sia perfettamente splendente. Quelli realizzati con materiali più delicati, come ad esempio il legno, hanno bisogno di ulteriori attenzioni, se vogliamo che il tempo non li rovini. Il legno è un materiale pregiato di grande raffinatezza, che, però, nasconde un po’ di insidie.

Principalmente, è il pasto preferito dai tarli e termiti, ma sono tanti i parassiti che potrebbero rovinare cassettoni, armadi e travi. Un’altra cosa a cui dovremmo prestare più attenzione è dove posizioniamo in casa questi mobili.

Per togliere la muffa e la puzza dai mobili in legno non la candeggina ma questi ingredienti efficaci

Il legno è poroso e assorbente, quindi, se disponiamo i mobili in punti eccessivamente umidi, potremmo rischiare di trovare tracce di muffa. Sarebbe un vero peccato rischiare di buttare via un bel mobile di legno, solo perché non ci accorgiamo in tempo delle macchie.

Per prevenire il problema è consigliabile quanto meno fare arieggiare gli ambienti, soprattutto il bagno, per non creare troppa umidità. Se troviamo degli aloni, che possono essere di vari colori, bisognerebbe agire subito utilizzando dei prodotti specifici.

La muffa è un elemento tossico potenzialmente dannoso per la salute, perciò sarebbe indicato indossare almeno una mascherina quando ci avviciniamo per rimuoverla. Spostiamo il mobile all’aperto, se non è possibile, mentre puliamo, apriamo tutte le finestre, creando un poco di corrente d’aria. Sono in tanti a usare la candeggina per trattare le parti del legno attaccate dalla muffa, utile anche a disinfettare. Ma questo prodotto, in combinazione con le spore, potrebbe peggiorare la situazione, senza impedire la ricomparsa.

I rimedi naturali

Per togliere la muffa e la puzza dai mobili in legno potremmo usare del semplice bicarbonato, largamente utilizzato in cucina e per le pulizie di casa. Basterà diluirne un cucchiaio in 3 bicchieri d’acqua e versare il composto in uno spuzzino. Vaporizziamo sull’alone e con una spazzola rimuoviamo le tracce ammuffite e poi i residui del bicarbonato.

In alternativa, aggiungiamo un cucchiaio di aceto, anche per non eliminare quella fastidiosa puzza di muffa. In questo caso creiamo una crema da stendere sulla macchia, lasciamo asciugare e poi rimuoviamo con un panno. Il limone è un antisettico naturale che potremmo impiegare, lascia un gradevole sentore di agrumi. Spremiamo del succo fresco e lasciamolo agire sulla superficie da smacchiare.

Infine, potremmo usare le qualità del sapone di Marsiglia, diluito con dell’acqua, per trattare gli aloni di muffa, ne basteranno pochi spruzzi.

Lettura consigliata

Combattiamo le macchie di muffa e sporco sui muri esterni di casa con questi 2 mix efficaci e senza candeggina