Per tenere lontane le talpe dall’orto in modo naturale basta questo straordinario ingrediente utilizzato in cucina

Tutti coloro che si dedicano con cura e dedizione all’orto sapranno perfettamente che uno dei temibili nemici delle colture sono proprio le talpe.

Le talpe sono mammiferi della famiglia dei Tapidi molto diffuse alle nostre latitudini. Questi animali si nutrono principalmente di lumache, lombrichi e insetti presenti nel terreno.

Prediligono zone con suoli molto fertili, umidi e semi ombreggiati dove è più semplice trovare nutrimento.

Si tratta di animali, comunque, molto utili nell’orto dal momento che si nutrono di insetti che potrebbero danneggiare le colture.

Nel periodo autunnale si nota maggiormente la presenza di talpe dal momento che cominceranno a scavare in superficie.

Questo porta alla creazione di tunnel sotterranei e di cumuli di terra nell’orto o sul tappeto erboso.

In molti cercano dei modi efficaci per allontanare le talpe, già precedentemente si era trattato della Fritillaria imperialis.

Oggi, si forniranno al Lettore altri consigli per contrastare in modo incruento le talpe.

Come contrastarle

Tra le piante che possono essere piantate ai bordi di prato e orto troviamo la Euforbia catapuzia.

La Euforbia è una pianta erbacea e cespugliosa con foglie di colore verde e grigio azzurro. Secerne un lattice di colore biancastro, caustico e velenoso, che infastidisce e allontana le talpe.

Oltre a piantare la Euforbia si potrà anche procedere creando un macerato che potrà essere spruzzato nelle zone frequentate dalle talpe.

Un altro metodo potrebbe essere quello di distruggere le gallerie create dalle talpe. Dal momento che si tratta di animali intelligenti potrebbe essere utile per farle spostare in un’altra zona.

Questo risultato si potrà anche raggiungere impiegando dell’acqua da introdurre nelle gallerie.

Infine, alcuni risultati potranno essere raggiunti utilizzando degli apparecchi scaccia talpe a ultrasuoni.

Si consiglia di appiattire i vari cumuli di terra che possono trovarsi sparsi nell’orto o nel prato per evitare che diventino zone colonizzate dalle infestanti.

Tra i metodi di contrasto alle talpe non è contemplata la loro uccisione. Infatti, si tratta di animali utili che non devono essere eliminati in maniera cruenta, meglio cercare di convivere pacificamente.

Allontanarle con metodi violenti o utilizzando prodotti velenosi danneggerà solamente l’ecosistema.

Per tenere lontane le talpe dall’orto in modo naturale basta questo straordinario ingrediente utilizzato in cucina

Tra i vecchi rimedi della tradizione per contrastare questo animale troviamo le teste di sardina. Infatti, si usava sistemare delle teste di sardina all’imbocco delle gallerie, la puzza favoriva l’allontanamento delle talpe.

Infatti, le talpe sono animali ciechi ma molto sensibili agli odori.

Per questo motivo per tenere lontane le talpe dall’orto in modo naturale basta questo straordinario ingrediente utilizzato in cucina.