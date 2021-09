Qualche mese fa facevamo notare come il titolo da inizio anno fosse praticamente immobilizzato. In quel report avevamo anche indicato i livelli oltre i quali avremmo potuto assistere a una ripresa della fase direzionale.

Scrivevamo, infatti,

Da inizio anno il titolo ILLA è praticamente immobilizzato con le quotazioni che sono compresse all’interno del trading range 0,422 euro. -0,470 euro. Chiaramente a questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualche settimana c’è stata la rottura in chiusura di time frame del livello inferiore e da quel punto abbiamo assistito a una lenta, ma inesorabile discesa delle quotazioni. Quindi, la fase laterale è finita, ma purtroppo le azioni ILLA hanno scelto di accelerare al ribasso Allo stato attuale non ci sono più ostacoli lungo il percorso ribassista che porta al II obiettivo di prezzo in area 0,348 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe ulteriormente accelerare al ribasso verso la massima estensione ribassista in area 0,152 euro.

Solo la tenuta del supporto in area 0,348 euro darebbe nuova forza al titolo ILLA.

Per i più ottimisti segnali di speranza arrivano dai primi segnali di acquisto del BottomHunter. Qualora dovesse arrivare un segnale di acquisto anche dallo Swing Indicator, allora le probabilità che si possa assistere a una ripresa del rialzo diventerebbero molto elevate.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato ILLA è sopravvaluta, ma il titolo è valutato in 2021 a 0.63 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 3 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 5.000 euro. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

La fase laterale è finita, ma purtroppo le azioni ILLA hanno scelto di accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 6 settembre invariato rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,404 euro.

Time frame settimanale