Fare la lavatrice non è sempre facile e le prime volte commettere errori di lavaggio è all’ordine del giorno. Infatti, esistono programmi diversi che servirebbero per lavare ogni tessuto nel modo migliore e per non rovinare i colori e la bellezza del capo. Eppure, molto spesso si tende a lavare tutto insieme, con un programma a caso, per comodità o per risparmiare tempo. In questo modo, però, sarà impossibile ottenere il bucato perfetto. Infatti, per un bucato che persino le nostre nonne approverebbero, è fondamentale separare correttamente i capi e scegliere il giusto programma.

Continuando a leggere, vedremo quando usare il programma di lavaggio per capi delicati e con quali tessuti.

Per un bucato perfetto senza sforzi ecco come capire quando impostare questo programma: delicati

I tessuti delicati sono tutti quei tessuti che in generale non sopportano molto bene i lavaggi ad alte temperature, o con una centrifuga troppo forte. Tra questi ci sono lana, maglia, seta, cashmere e altri filati di pregio con cui si utilizza il programma di lavaggio per i delicati. In realtà per questi tessuti il lavaggio migliore è quello a mano, ma non sempre si ha il tempo o la voglia di procedere in questo modo. Per cui, si sceglie il programma specifico per i capi delicati. Questo programma è caratterizzato da un lavaggio a temperature di massimo 30-40 °C e solitamente prevede meno giri di centrifuga.

Per cui, è questo il lavaggio più indicato per far durare a lungo i capi delicati ed evitare danni come l’infeltrimento della lana. Inoltre, per essere sicuri su come lavare ogni singolo capo, basta leggere l’etichetta, dove si trovano tutte le informazioni necessarie.

Consigli per il lavaggio

Abbiamo dunque visto perché a volte e con particolari tessuti sia meglio usare il lavaggio per capi delicati. Ecco, dunque, come capire quando impostare questo programma per un bucato perfetto senza sforzi. Tuttavia, per ottenere un bucato da 100 e lode, scegliere il giusto programma non basta. Ecco alcuni consigli:

scegli il detersivo giusto: esistono detersivi specifici per proteggere il bianco e altri più delicati che preservano i colori. Sono queste le due categorie fondamentali da avere, poi ne esistono molti altri, ma non sempre conviene averli tutti;

separa bianchi e colorati e i vari tessuti: questo consiglio è il più utile ma anche il più ignorato di tutti. Però, solo separando i capi in modo corretto sarà possibile preservarli perfettamente anche dopo molti lavaggi;

tratta le macchie prima del lavaggio: si potrà così ottenere un pulito perfetto anche con le basse temperature del lavaggio delicato;

asciuga all’aria aperta se possibile.

Per cui, seguendo questi consigli e scegliendo il giusto programma di lavaggio il bucato non sarà più una sfida invincibile.

Approfondimento

