Quando ci si mette al lavoro in giardini, cortili e orti non è raro dover fare i conti con talpe e roditori.

Se lasciati agire indisturbati, questi animali avranno la capacità di rovinare anche il giardino più bello. Per questo motivo è necessario correre velocemente ai ripari, preferibilmente utilizzando metodi naturali.

Non molti sanno che esistono delle piante capaci di allontanare talpe e roditori dai giardini e dagli orti. Una di queste piante è la “fritillaria imperialis”. Il segreto per allontanare talpe e topi dai giardini è questa pianta meravigliosa. Ma cos’è e come si cura questa pianta?

Fritillaria imperialis

La “fritillaria imperialis” è una bulbosa originaria dell’Europa Centrale, dell’Asia e del Sudafrica a fioritura primaverile.

Si tratta di una pianta ornamentale, poco conosciuta ma dai fiori molto caratteristici e belli.

Conosciuta anche come “corona imperiale” si presenta con fusti che possono raggiungere il metro di altezza. I fiori a forma di campana, molto grandi e riuniti in ombrelli ricadenti, solitamente sbocciano nel tardo periodo primaverile. I colori di questi fiori meravigliosi variano dal giallo al rosso con alcune tonalità arancioni.

Come coltivarla

La “fritillaria imperialis” può essere coltivata sia in vaso che in piena terra. Si tratta di una pianta a bassa manutenzione e di facile gestione ma che non sopporta il sole caldo, specialmente d’estate. Per questo motivo sarebbe ottimale un’esposizione a est o a mezz’ombra per permetterle di ricevere alcune ore di sole la mattina.

Per quanto riguarda il terreno, sarebbe ideale se sabbioso e ben drenato. I bulbi dovranno essere messi a dimora in autunno in una buca profonda circa 15 centimetri. I fiori cominceranno a sbocciare dopo un paio di anni dalla messa a dimora.

Le annaffiature dovranno avvenire regolarmente durante la crescita e la fioritura, andranno sospese quando le foglie diventano gialle. Attenzione ai ristagni idrici che potrebbero danneggiare la pianta.

La pianta di cui si sta scrivendo è velenosa per animali e per esseri umani. Per questo motivo bisognerà fare molta attenzione se si possiedono cani o gatti.

Tuttavia, alcune parti della pianta tendono ad emanare un tipico odore simile a quello dell’aglio. Si tratta di un odore non percepibile dall’uomo ma capace di allontanare i roditori. Infatti, quest’odore sgradevole sarà in grado di tenere lontani topi e talpe.

Inoltre, creerà una sorta di zona di protezione di circa un metro attorno al bulbo.

Non è raro, dunque, trovare questa pianta meravigliosa a protezione di orti e giardini dal momento che è capace di allontanare topi e talpe.