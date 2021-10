Con il ritorno del freddo torna puntualmente un problema che affligge quasi tutte le case in questo periodo: le cimici.

Un insetto innocuo per l’uomo, ma che può risultare decisamente fastidioso a causa del tremendo odore che emette se disturbato o involontariamente schiacciato.

Chi però paga il prezzo più alto di quella che, tra settembre e ottobre, è una vera e propria invasione, sono soprattutto piante e coltivazioni.

Tenerle lontane dalle nostre case e dalle nostre piante non è semplice ma neanche impossibile.

Ci sono tantissimi rimedi, soprattutto naturali, che possono darci una grossa mano.

Per tenere lontane le cimici basta questo comune ingrediente per dolci che potremmo già avere in dispensa

Ad attirare questi insetti poco graditi è la ricerca di ambienti caldi in cui mettersi al riparo ed eventuali fonti di luce.

Oltre a questo, forse pochi sanno che la cimice può emettere una sostanza particolare a base di feromoni in grado di attirare altre cimici.

È per questo motivo che a volte possiamo trovarne in gran numero nascoste in qualche angolo della casa, soprattutto quelli più nascosti o riparati.

Alcuni, sbagliando, le raccolgono per liberarle all’esterno.

Il rischio è infatti che vadano ad infestare altri edifici o peggio, che si dedichino alla loro principale attività da distruttrici di pianti e colture.

A proposito di orto, potrebbe essere interessante sapere conoscere l’incredibile utilità di questi insetti spesso scacciati da orti e giardini.

Per difendere invece le nostre case e le piante da balcone, come possiamo sbarazzarci di questi sgradevoli insetti senza ricorrere a costose zanzariere o insetticidi?

Un dolce ingrediente per l’uomo un vero repellente per le cimici

Forse non tutti sanno che, paradossalmente, quello che sopportano di meno le cimici sono proprio gli odori forti.

In rete si possono trovare diversi metodi repellenti anche naturali, ma generalmente risultano poco efficaci e durevoli.

Quello che vi proponiamo è invece un rimedio piuttosto semplice e che garantisce ottimi risultati.

Infatti, per tenere lontane le cimici basta questo comune ingrediente per dolci che potremmo già avere in dispensa, ovvero la vaniglia.

Sembra incredibile, ma il dolcissimo profumo emesso da questa spezia ampiamente usata in moltissime ricette pasticcere è invece odiatissimo dalle cimici.

Basterà preparare una soluzione con acqua ed estratto di vaniglia (in fialetta, pasta o baccello) e spruzzarla dove serve.

Con questo metodo naturale, gradevole all’olfatto e poco dispendioso possiamo tenere lontane questi piccoli e fastidiosi parassiti dalla casa e dalle piante.

Al tempo stesso avremo preparato anche un ottimo profumatore per ambienti!

