Già a luglio scrivevamo La prossima chiusura settimanale potrebbe segnare l’inizio di un profondo avvitamento ribassista per Sostravel.com. In questo report, infatti, si indicava in area 0,968 (I obiettivo di prezzo) come livello da monitorare con attenzione in chiusura settimanale. Il supporto è stato violato e ora le azioni Sostravel.com potrebbero presto accelerare al ribasso, ma i rialzisti non sono ancora stati sconfitti.

A guardare il grafico dei prezzi, infatti, notiamo come, almeno per il momento, la rottura del supporto non abbia portata a un’accelerazione ribassista. In questo modo i rialzisti hanno ancora qualche chance di riprendere il controllo della tendenza in corso.

Qualora si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura con il II obiettivo di prezzo in area 0,56 euro e il III obiettivo di prezzo in area 0,144 euro. Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo le quotazioni di Sostravel.com potrebbero andare ad aggiornare in massimi storici oltre area 1,4 euro.

La valutazione di Sostravel.com

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Sostravell.com è fortemente sopravvalutato. Tuttavia, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. I ricavi, infatti, sono attesi crescere a un ritmo medio di oltre il 40% per i prossimi tre anni. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Altre indicazioni positive sono arrivate dalla pubblicazione della semestrale che ha mostrato ricavi in aumento di oltre il 50% e perdite in riduzione di oltre il 30% rispetto all’esercizio precedente.

Infine, secondo gli analisti che coprono Sostravel.com il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione di circa il 50%.

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa 6 milioni e che il controvalore medio scambiato giornalmente si aggiorna intorno ai 10.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare forti escursioni dei prezzi con conseguenti potenziali elevate perdite in conto capitale. Sostravel.com, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana.

Le azioni Sostravel.com potrebbero presto accelerare al ribasso, ma i rialzisti non sono ancora stati sconfitti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 ottobre a 0,94 euro in rialzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale