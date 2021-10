Sono questi gli alimenti antiossidanti di cui fare scorta quando si smette di fumare 

Adottare un regime alimentare sano ed equilibrato è la prima regola per assicurarsi il benessere quotidiano. Ma se a ciò aggiungiamo uno stile di vita attivo e lontano dalle cattive abitudini come l’abuso di alcol e il fumo i rischi di gravi malattie possono diminuire. Tuttavia abbandonare le cattive abitudini non è sempre facile, anche se sull’altro piatto della bilancia c’è la nostra salute. Smettere di fumare, infatti, non è semplice perché crea una dipendenza persistente e tenace.

Ma la forza di volontà e, a volte, anche un sostegno adeguato possono farci raggiungere quest’obiettivo. Smettere di fumare, pertanto, si può ed è fondamentale nella prevenzione oncologica. Pertanto, chi smette di fumare, dovrebbe inserire nella propria dieta, alimenti capaci di contrastare l’invecchiamento cellulare. Sono questi gli alimenti di cui fare scorta quando si smette di fumare e che a breve si illustreranno. In particolare, chi smette di fumare dovrebbe integrare l’alimentazione con cibi capaci di apportare all’organismo le carenze determinate proprio da quella pessima abitudine. Ovvero alimenti ricchi di vitamina C e antiossidanti.

I rischi della sigaretta

Sono ormai innumerevoli le prove che tra i fattori di rischio che favoriscono i tumori e le malattie cardiovascolari, il principale è rappresentato dal fumo. Studi autorevoli hanno dimostrato che il fumo è la principale causa non solo del tumore ai polmoni, ma anche di innumerevoli altri. Tra questi il tumore alla vescica, al colon-retto, alla gola, al pancreas, al sangue, all’esofago, alla trachea, ai bronchi, allo stomaco, alla lingua, alle tonsille. Come illustrato nell’articolo “Pochi sanno che questa brutta abitudine è tra le cause principali del tumore alla vescica”.

Pertanto se si è smesso di fumare è fondamentale, per trovare il benessere, partire dalla tavola, inserendo alimenti ricchi di vitamine e di antiossidanti. Infatti secondo fonti autorevoli, i fumatori sono particolarmente carenti di vitamina C, pertanto si dovrà abbondare proprio con questi cibi.

Sono questi gli alimenti antiossidanti di cui fare scorta quando si smette di fumare

Tra le principali fonti di vitamina C ritroviamo i frutti di bosco, come i mirtilli, i lamponi, le fragole, le more. Inoltre sono anche particolarmente ricchi di antocianine e resveratrolo capaci di proteggere il sistema cardiovascolare e combattere l’invecchiamento cellulare. Potremo, ad esempio preparare una marmellata di mirtilli e avere un concentrato di antiossidanti in frigorifero per aiutare cuore e cervello a vivere a lungo.

Tra le verdure, non potranno mancare i pomodori e i peperoni, ottimi da mangiare crudi al pinzimonio, per mantenere intatte le proprietà nutritive. Inoltre potrebbero essere anche ideali per uno spuntino sano. Altre verdure ricche di vitamina C da poter inserire sono i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, il cavolfiore e il cavolo. Tutti da gustare crudi o appena scottati, per preservare la vitamina C.

Sono questi gli alimenti antiossidanti di cui fare scorta quando si smette di fumare. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, abbinandola anche all’attività fisica, ci aiuterà a non trovare conforto in cibi grassi e calorici. Vedersi più belli e sentirsi più sani non ci farà più rimpiangere e/o desiderare la sigaretta. Anzi ci chiederemo come mai non l’abbiamo fatto prima.