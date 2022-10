Con questo Nuovo Gratta e Vinci da 2 euro potremmo vincerne 200, ma ecco cosa potremmo rischiare

Non solo povera Italia, ma si dovrebbe dire povero Mondo. La crisi sta mandando molte famiglie in rovina. Tanto che sono milioni, nel nostro Paese, quelli che non hanno pagato le bollette della luce o quelle del gas.

Del resto, davanti a utenze domestiche triplicate e a un costo dei beni alimentari aumentato, non si sa più come fare. Ormai, è diventato impossibile riuscire a fare, come prima, una spesa settimanale economica con 50 o 100 euro. E molti non sanno veramente come starci dentro con tutto.

Il Gratta e Vinci rappresenta una speranza per molte persone

Ecco perché, in tanti, sperano di risolvere velocemente il problema affidandosi alla fortuna. Qualcuno gioca al Lotto, sperando di ricevere i numeri in sogno dal nonno defunto. L’importante è sapere su che ruote giocano i sogni fatti.

Altri, invece, preferiscono sapere subito se siano riusciti a svoltare o meno, comprando un Gratta e Vinci. Che ci sono di vari prezzi, ovvero adatti a tutte le tasche. Ovviamente, in base a quanto si spende, si potrebbero vincere premi più o meno alti. Anche se a uno basterebbero 200 o 300 euro per fare una spesa mensile.

Facile da giocare

Ad esempio, con questo Nuovo Gratta e Vinci da 2 euro se ne potrebbero vincere 200, che a qualcuno potrebbero fare molto comodo. Però, dobbiamo sempre fare attenzione a quello che si rischia con il Gratta e Vinci e giochi simili. Ovvero, la ludopatia che è patologia molto seria e non va mai sottovalutata.

Sono tanti i Gratta e Vinci usciti nel 2022 e ora si è aggiunto anche questo che si gioca online. Si chiama Frutti Ricchi Linea PLUS e possiamo giocarci anche con il nostro cellulare.

Con questo Nuovo Gratta e Vinci da 2 euro ci sono interessanti probabilità di vittoria

Semplicemente, per giocare non dovremo fare altro che grattare virtualmente i simboli che troviamo sullo schermo. E se dovessero corrispondere i “Simboli Vincenti” a “I Tuoi Simboli” avremmo vinto. Essendo Linea PLUS abbiamo la possibilità di giocare due volte.

E abbiamo anche un secondo gioco per raddoppiare le possibilità di vittoria. Se poi dovessimo azzeccare i simboli sotto il Bonus, potremmo raddoppiare o moltiplicare x 5 il premio vinto. Con che probabilità? Ebbene, 1 ogni 799,57 giocate vince i 200 euro del premio massimo. Invece, 1 giocata ogni 9,49 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero ai 2 euro.