Come farsi accreditare dall’INPS la pensione su un conto corrente diverso in modo facile e veloce

Quando si va in pensione la vita che si ha davanti è ancora lunga. E può capitare che si chiuda un conto corrente in una banca per aprirlo in un altra. O che si scelga, invece, di passare da un conto postale a uno bancario. Ma il problema che ci si pone è che proprio su quel conto che si vuole chiudere viene accreditata la pensione. E allora come comunicare all’INPS il cambio dell’IBAN per non perdere neanche un pagamento mensile dell’assegno? In questo articolo vedremo come farsi accreditar dall’INPS la pensione su un altro conto corrente in modo facilissimo.

Come si riscuote la pensione?

Per avere i soldi della pensione i modi sono due, uno è l’accredito diretto su conto corrente bancario o postale. L’altro è ritirarla in contanti allo sportello dell’ufficio postale. Molti anziani preferiscono prendere fisicamente i soldi in mano perché li sentono più reali. I più tecnologici e modernizzati, invece, scelgono l’accredito su conto corrente o carta prepagata con IBAN.

Ma molte volte, spinti anche da consigli da parte di figli e nipoti, gli anziani scelgono di cambiare banca. Per andare, magari, in una che offre condizioni migliori e più convenienti. Però in questo caso è necessario comunicare all’INPS il cambio delle coordinate bancarie.

Come farsi accreditare dall’INPS la pensione su altro conto

Quello che è bene sapere è che il pensionato può cambiare le coordinate bancarie in autonomia tutte le volte che lo desidera. Senza per questo andare ad intaccare il proprio diritto alla pensione. Se non riesce a farlo sa solo può sicuramente chiedere l’ausilio di un patronato o di un CAF. Ma in ogni caso si tratta di una operazione semplicissima.

Per effettuare la modifica da soli (o con l’aiuto dei figli) basta accedere al portale dell’INPS e accedere alla propria pagina personale. Per farlo bisognerà essere in possesso di credenziali che permettano l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione come SPID, CIE o CNS.

A tal proposito si ricorda che è possibile anche scaricare comodamente il cedolino della pensione tutti i mesi sul sito dell’INPS.

Un ‘operazione semplicissima che si fa in pochi minuti

Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area personale il pensionato sulla barra di ricerca interna del sito dovrà digitare “Cambiare coordinare di accredito della pensione”. A quel punto si aprirà una pagina dedicata al servizio con tutte le spiegazioni del caso. E sulla destra si vedrà chiaramente un pulsante rosso con scritto “Accedi al servizio”.

Una volta scelto il servizio bisognerà seguire le indicazioni richieste dall’INPS. Per questioni di sicurezza potrebbe essere richiesto anche di inserire le coordinate di pagamento attuali e poi quelle nuove. In questo modo il sistema si accerta che chiunque stia compiendo l’operazione sia a conoscenza anche delle coordinate attuali di pagamento.

La domanda di variazione può essere stampata e conservate per eventuali problemi sul successivo accredito.