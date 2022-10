È appena uscito un nuovo Gratta e Vinci 2022 da 10 euro e si vincono 2 milioni

Le bollette della luce e del gas quando arrivano portano solo dolori alle famiglie. La bolletta della luce è raddoppiata rispetto a quello che pagavamo nel passato. Per non parlare della bolletta del gas altissima che non accenna a diminuire. Tenere sotto controllo le spese familiari è ormai pura utopia. Dovunque ci si giri, è una salassata con l’aumento dei prezzi alimentari 2022. Aumenta tutto in Italia, tranne le entrate, visto che gli stipendi è già una fortuna averli con tante aziende costrette a chiudere.

Risparmiare soldi ogni mese è un grosso problema per le famiglie

La gente ha imparato a fare le pulizie con prodotti fai da te. Cercando quale ferro da stiro consuma meno per abbassare un po’ la bolletta. O pulire il forno in modo naturale o il frigorifero con il bicarbonato.

Ci sono anche lavori che si possono fare da casa, online, gratis che ci fanno arrotondare qualche euro, ma nulla che ci cambi la vita. Per questo motivo, tanti si buttano sulle lotterie istantanee, come il Gratta e Vinci. Del resto, quest’anno sono usciti tanti Gratta e Vinci 2022, anche online. Ed è appena uscito un nuovo Gratta e Vinci 2022 da 10 euro che potrebbe interessare i giocatori.

Come si gioca con il nuovo Gratta e Vinci uscito ad ottobre

Si chiama Super Numerissimi e con 10 euro permette di vincerne fino a 2 milioni di euro. Come si gioca? Sul nostro tagliando troviamo due giochi, che sono stati ribattezzati Gioco 1 e Gioco 2. Nel primo gioco, dovremo scoprire i 20 numeri vincenti. Sono nascosti sotto il simbolo “€” e sotto due coppie di cerchi con bonus.

A questo punto dovremo grattare i numeri trovati che si trovano a destra in dieci giocate. Se riusciamo a grattare tutti i numeri di quella giocata, vinceremo il premio nascosto di quella riga. Se abbiamo grattato grazie a un numero bonus, raddoppieremo o addirittura moltiplicheremo per 5 la vincita.

Ad ottobre è appena uscito un nuovo Gratta e Vinci 2022 e si chiama Super Numerissimi

Esiste poi il gioco 2. Sono quattro pile di monete d’oro da grattare. Se, per caso, trovassimo sotto due di queste lo stesso importo, lo vinceremmo. Ovviamente, una delle cose più interessanti, con i Gratta e Vinci, è capire le probabilità di vittoria.

In questo caso, vincere 2 milioni è difficile, con 1 biglietto vincente ogni 8.640.000. Decisamente diverse sono, però, le possibilità di portare a casa un premio superiore ai 10 euro giocati. Ovvero 1 biglietto ogni 7,69 è vincente premi superiori alla giocata.

