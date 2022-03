Come è già successo negli scorsi anni in piena pandemia, tutti corrono a fare scorte alimentari per una situazione surreale che si sta verificando.

Tanti si dirigono al supermercato a fare scorta di beni alimentari prediligendo in particolare l’acquisto di prodotti come pasta, farina e olio di semi.

Tutti prodotti di cui non scarseggiano le riserve, eppure in preda alla psicosi si rischia di farsi prendere la mano tanto che la spesa nei carrelli si riempie di questi alimenti.

Ma così come per l’olio di semi che può essere facilmente sostituibile in cucina lo stesso vale per farina e pasta. Infatti per una frittura dorata e croccante, basterebbe questo prodotto italianissimo ricco di antiossidanti.

Anche per la farina di grano tenero potremmo avere delle valide alternative altrettanto salutari. La farina di grano è sicuramente una delle più utilizzate per la produzione della tanto amata pasta. Un prodotto tutto made in Italy a cui certamente non vogliamo rinunciare.

Per sostituire facilmente farina e pasta che potrebbero mancare sugli scaffali dei supermercati potremmo scegliere questi prodotti ricchi di vitamine e antiossidanti

Tuttavia quando si parla di pasta tendiamo sempre a pensare esclusivamente a quella di grano, ma non è l’unica.

Infatti per sostituire la pasta di grano potremmo optare per la scelta di prodotti alternativi come la pasta di riso o quella di grano saraceno.

La pasta di farina di grano saraceno, e la farina stessa, sembrerebbe essere un’alternativa anche molto salutare. Infatti sarebbe più ricca di fibre ma soprattutto di preziosi nutrienti come vitamine e minerali. In più conterrebbe degli amminoacidi essenziali e sarebbe priva di glutine.

Potremmo poi optare per la farina o la pasta di riso. Un’alternativa più leggera e facile da digerire, dunque perfetta per chi soffre di problemi intestinali e per i celiaci perché sarebbe priva di glutine.

Anche pasta e farina di mais potrebbero essere degli ottimi sostituti del grano tenero.

Infine potremmo provare a sostituire la pasta di grano con il consumo dei cereali in chicchi come l’orzo, il farro, il grano saraceno piuttosto che l’amaranto o il miglio. Da preparare abbinati a verdure in gustose zuppe calde o fredde. Una soluzione ricca di nutrienti preziosi come il fosforo e il potassio, ma anche di vitamine del gruppo B.

Alternative orientali

Una valida alternativa potrebbe essere quella di sostituire la classica pasta con gli shirataki. Meno nutrienti ma con una ridotta percentuale di carboidrati. Perfette anche per i celiaci perché privi di glutine. Sarebbero inoltre ricchi di fibre.

Ebbene, per sostituire facilmente farina e pasta, potremmo scegliere questi prodotti ricchi di vitamine e antiossidanti.

