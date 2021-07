Con la stagione estiva abbiamo voglia di qualcosa di dolce e rinfrescante. Però, a volte manca la voglia e il tempo per preparare questo cibo delizioso. Ma niente paura, perché noi abbiamo la soluzione. Si tratta di un dessert fresco e sano pronto in soli 2 minuti che nessuno conosce. Vediamo come prepararlo e perché la combinazione dei suoi ingredienti è semplice ma assolutamente vincente.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

10 foglie di lattuga;

miele q. b.

Nessuno conosce questo dessert fresco e sano pronto in soli 2 minuti

Questa ricetta può sembrare poco convenzionale e per certi versi lo è. Infatti, mette insieme due ingredienti che molto difficilmente troveremo nello stesso piatto. Eppure, basta provare per capire che funziona.

Innanzitutto, dobbiamo scegliere la lattuga. Quella più indicata per questa ricetta è la romana. Possiamo però anche optare per altri tipi, magari più amari. Infatti, lattughe come l’invidia o il radicchio creerebbero un contrasto davvero interessante con la dolcezza del miele.

Dobbiamo poi scegliere il miele. Infatti, anche se non tutti lo sanno, non ne esiste una sola varietà. Tutto dipende dai fiori che hanno usato le api per crearlo. Il miele più comune, ad esempio, si chiama Millefiori, proprio perché le api usano tanti tipi di fiori diversi. Se però queste si concentrano sull’eucalipto, il cardo, il castagno o il rosmarino, il miele avrà un sapore e delle proprietà completamente diverse. Quindi, sentiamoci liberi di sperimentare, ma per cominciare possiamo usare il miele che abbiamo in casa.

Abbiamo scelto i due ingredienti, è il momento di prepararli. La lattuga va lavata accuratamente per evitare i pesticidi e lo sporco. Asciughiamola con un panno. Per quanto riguarda il miele invece, il millefiori è naturalmente liquido, ma altri no. Per ammorbidirlo suggeriamo di separarne una piccola quantità e di metterla in microonde per qualche secondo. Attenzione, perché se esageriamo il miele perde le sue tante proprietà.

Adesso è il momento di mettere insieme questi due ingredienti. Non è necessario nessun procedimento elaborato, basta un semplice passaggio. Rivolgiamo le foglie di lattuga verso l’alto e versiamo dentro la “barchetta” un abbondante filo di miele. Arrotoliamo la foglia e voilà. Molti storceranno il naso, perché nessuno conosce questo dessert. Però, una volta provato non torneranno più indietro.