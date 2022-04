I calamari sono probabilmente i molluschi più amati e usati in cucina. Perfetti per una squisita e croccante frittura di mare, sono molto amati anche dai bambini. Il loro sapore neutro e poco invadente li rende perfetti per un’infinità di preparazioni. Non solo per la frittura croccante e leggera, o come condimento per un sugo misto con vongole e cozze. Per dare più sapore a questo mollusco, in genere lo si prepara farcito al forno.

Ma non è l’unico modo per insaporire il calamaro, al contrario di quel che pensiamo. Si può preparare tranquillamente in padella, basterà aggiungere un solo ingrediente davvero gustoso.

Invece dei soliti calamari ripieni, ecco come cucinarli in 15 minuti con un solo ingrediente saporito e appetitoso

Uno dei principali vantaggi dei calamari è che hanno bisogno di pochi minuti di cottura. Anzi, se si lasciano cuocere troppo, potrebbero risultare gommosi e poco appetitosi. Se abbiamo paura di sbagliare la cottura, questa ricetta fa proprio al caso nostro. Con l’aiuto del brodo vegetale e dello zafferano, i calamari rimarranno sempre morbidi e prelibati.

Ingredienti per 2 persone

350 g di calamari;

130 g di pomodorini;

1 scalogno;

80 ml circa di brodo vegetale;

1 bustina di zafferano;

basilico;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto puliamo e laviamo bene i calamari. Ricordiamoci di eliminare non solo gli occhi, ma anche il becco al centro dei tentacoli. Tagliamo ad anelli la parte superiore e dividiamo in ciuffetti i tentacoli;

in una padella, con un filo d’olio, facciamo poi rosolare prima lo scalogno tritato finemente. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a cubettini e un pizzico di sale. Lasciamo cuocere per qualche minuto;

uniamo i calamari, un po’ di pepe e lasciamoli insaporire per qualche minuto. Poi togliamoli dalla padella e mettiamoli un attimo da parte;

sciogliamo quindi lo zafferano nel brodo vegetale e versiamo il tutto nella padella. Lasciamo restringere per un paio di minuti prima di aggiungere nuovamente i calamari;

cuociamo il tutto a fiamma viva per circa 10 minuti, finché il brodo non si sarà ristretto leggermente. Stiamo preparando un sauté, quindi un po’ di sughetto non può mancare;

una volta pronto, serviamo con un po’ di basilico spezzettato a mano.

Quindi, invece dei soliti calamari ripieni, ecco come cucinarli in modo sfizioso e originale. Anche un pesce molto leggero e a volte insipido come il nasello può diventare incredibilmente saporito. Basterà cucinarlo sotto forma di polpette ed ecco un piatto sano ricco di vitamina B3, ma anche gustoso. Se poi non possiamo proprio rinunciare ai calamari ripieni, proviamo a prepararli utilizzando la mollica di pane. Usando questo ingrediente nella farcitura, non solo saranno più morbidi, ma cuoceranno anche più velocemente.

Approfondimento

Calamari al forno pronti in 15 minuti da leccarsi i baffi