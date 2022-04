L’eclissi ha da sempre esercitato una forte attrazione sull’uomo. Sarà per l’atmosfera di mistero che crea o per lo spettacolo naturale che produce. Fatto sta che, quando accade, milioni di persone in tutto il Mondo si fermano ad ammirarla.

Quando il Sole e la Luna si sovrappongono, proiettano delle ombre sulla Terra che, inevitabilmente, influenzerebbero anche noi.

Non c’è nessuna prova scientifica di questo, eppure in astrologia l’eclissi è attesa sempre con molta trepidazione. Anzi, possiamo dire con certezza che aprile sia il mese più atteso di quest’anno.

Il 30 aprile, infatti, ci sarà un’eclissi parziale di Sole, che non potremo vedere in Italia perché sarà visibile in Sud America. Questo movimento astrale, però, farà trionfare di successo un segno zodiacale che si vedrà piovere addosso fortune di ogni tipo. Sarà un periodo davvero fiorente e bisognerà fare attenzione solo ad una cosa: l’invidia altrui.

L’eclissi parziale di Sole del 30 aprile decreterà l’immensa fortuna di questo segno zodiacale che sarà ricoperto di denaro dalla testa ai piedi

Quest’anno è iniziato con il freno a mano per molti segni dello zodiaco.

Il periodo storico e politico che stiamo vivendo sicuramente non aiuta e infatti tante persone hanno ricevuto alcune batoste.

In particolare sono questi 2 segni zodiacali i presi di mira dalla sfortuna, i quali hanno attraversato un periodo nero senza precedenti.

La dea della fortuna ci vede molto bene

Possiamo tirare un sospiro di sollievo, però, perché non per tutti sarà un periodo negativo. Al contrario, per il Toro sarà uno dei periodi migliori della sua vita. Tutto ciò accadrà anche grazie all’evento grandioso già descritto, l’eclissi parziale di Sole del 30 aprile.

Quest’eclissi, infatti, sarà proprio in Toro e porterà un vero colpo di scena nella vita di questo segno. Le eclissi portano sempre grandi cambiamenti, che potrebbero avere risvolti positivi o negativi sulle vite delle persone. In questo caso, gli effetti saranno davvero ottimi.

Solo gioie in questo periodo

La congiunzione Giove-Nettuno e l’eclissi, infatti, porteranno tanto lavoro da fare al Toro, ma anche tanta consapevolezza. Sarà questa l’occasione giusta per chiudere rapporti tossici, che potrebbero ostacolare il Toro per invidia.

L’influenza di Marte potrebbe provocare qualche momento di confusione, ma Giove è il pianeta che ci donerà nuova serenità.

Nelle ultime 2 settimane il Toro non ha dato il suo meglio, ma ora è arrivato il momento di brillare. Nettuno risveglierà il lato creativo e mistico delle persone nate sotto questo segno, le quali riusciranno a ritrovare una grande pace interiore.

Il denaro arriverà senza neanche chiederlo: il successo, si sa, che è solo la conseguenza delle azioni fatte per passione. Sul lavoro, infatti, il Toro si toglierà qualche sassolino dalla scarpa, aumentando anche il fatturato aziendale.

Bisognerà, però, crearsi uno scudo dalle invidie altrui. Questo periodo molto fortunato, infatti, potrebbe attirare addosso critiche e malignità, che potrebbero anche toccare la serenità familiare e di coppia.

Non si dovrà dare adito a voci di corridoio, ma sarà meglio fidarsi solo delle proprie sensazioni e dei propri affetti più intimi.