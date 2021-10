Durante la stagione estiva dobbiamo fronteggiare alcuni problemi che, in inverno, è più raro incontrare. Ci riferiamo ad esempio alla continua presenza di animali in casa. D’altronde con le temperature alte è del tutto normale aprire le finestre per più tempo, così da permettere un continuo ricircolo d’aria. Con l’aria però, come possiamo ben immaginare, entrano anche diversi insetti ed animali. I quali, inevitabilmente, andranno poi a creare problemi all’interno dell’abitazione.

Non finisce qui

Essendo questo un problema che si verifica maggiormente durante i mesi estivi, molti sono convinti che da qui in avanti non ci saranno più inconvenienti di questo tipo. Eppure non dobbiamo dimenticarci che ci troviamo in un Paese mite che, ancora per diverse settimane, potrebbe regalarci giornate calde. Anche per questa ragione, manca ancora diverso tempo prima di accendere i termosifoni e chiudere le finestre dei balconi per la maggior parte della giornata. Il suggerimento dunque è quello di imparare, piuttosto, metodi in grado di eliminare, o perlomeno allontanare, gli animali da casa. Come ad esempio quello di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per sbarazzarsi delle terribili tarme che infestano casa ecco il rimedio che sta spopolando

Gli insetti e gli animali che ahimè potrebbero farci visita all’interno dell’abitazione sono diversi. La buona notizia però è che anche i rimedi e le tecniche in grado di contrastarli sono altrettanto numerose. Difatti dalla carta stagnola sul balcone per allontanare gli uccelli al peperoncino per cacciare gli scarafaggi, la lista è lunga. Per questa ragione, con lo scopo di dare ai nostri Lettori le armi giuste per combattere gli animali in casa, oggi vogliamo svelare un altro rimedio. Il quale, nello specifico, ci aiuterà a cacciare via le tarme. Difatti andremo a spiegare come preparare un composto del tutto naturale che, per la presenza di alcuni ingredienti, mostrerà un forte effetto repellente nei confronti di questi animali. Per prepararlo ci serviranno centocinquanta grammi di bicarbonato, cinquanta di amido di mais e dieci gocce di olio essenziale alla lavanda.

Una volta reperiti gli ingredienti dovremo andare a scaldare in una pentola l’amido di mais e il bicarbonato, ai quali poi aggiungeremo anche l’olio essenziale e mezzo bicchiere di acqua. Una volta che il composto sarà diventato abbastanza cremoso dovremo spegnere la fiamma. Spostarlo su una teglia e modellarlo al fine di creare delle palline di media grandezza. A questo punto bisognerà attendere che si asciughino per bene e, solo allora, saremo pronti per inserirle nei luoghi che più preferiamo. Dai cassetti alle scarpiere, passando per armadi e dispense. Difatti qualsiasi luogo di cui abbiamo il sospetto ci siano le tarme potrà essere dotato di una delle nostre super palline con effetto repellente sulle tarme. Sembrerà a molti incredibile ma, come abbiamo appena visto, per sbarazzarsi delle terribili tarme che infestano casa ecco il rimedio che sta spopolando.