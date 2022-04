Chiunque ha percepito redditi nel corso del 2021 deve essere in possesso della CU (Certificazione Unica), rilasciata dal sostituto di imposta. Si tratta di un documento in cui vengono riepilogati tutti i redditi percepiti nel corso dell’anno precedente. La CU spetta anche a chi percepisce delle prestazioni da parte dell’INPS, come per i pensionati e i titolari di NASPI. Proprio per questo, ogni anno l’Istituto mette a disposizione come sostituto di imposta le CU sul proprio sito. E lo trasmette all’Agenzia delle Entrate telematicamente.

La CU è un diritto anche per il pensionato e il disoccupato con NASPI

La Certificazione Unica è la documentazione base per la compilazione della dichiarazione dei redditi annuale. E sia che il contribuente utilizzi il modello 730 sia che scelga il modello Redditi PF è necessaria la CU. Questo documento, infatti, contiene non solo i redditi percepiti ma anche le eventuali ritenute fiscali già trattenute dal sostituto di imposta. Ogni contribuente ha tante Certificazioni Uniche quanti sono stati i suoi sostituti di imposta nell’anno precedente.

Anche per i contribuenti che hanno come sostituto di imposta l’INPS è necessario essere in possesso della CU. In essa saranno contenute le informazioni sui redditi percepiti e sulle trattenute effettuate dall’Istituto per chi percepisce pensione, ad esempio. Ma anche per chiunque sia titolare di qualsiasi altra prestazione erogata dall’INPS. Come la NASPI, solo per fare un altro esempio.

Per i pensionati e titolari di NASPI ecco come scaricare questa importante certificazione per il 730 dal sito dell’INPS

Ma come devono fare i pensionati e i disoccupati per entrare in possesso della loro Certificazione Unica? Le modalità sono diverse. La prima possibilità è quella di richiedere una spedizione della certificazione cartacea direttamente presso la propria residenza. Lo si può fare direttamente chiamando il numero verde dedicato (800 434320) o il contact center dell’INPS (803 164).

La richiesta della spedizione cartacea può essere presentata anche tramite email all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it. La documentazione cartacea può essere richiesta anche presentandosi a una delle sedi territoriali INPS, ma è necessario prendere prima un appuntamento.

Ma è bene sapere che la CU è sempre presente nella propria area personale MyINPS sul sito dell’Istituto. E da qui è possibile scaricarla e stamparla accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Per scaricare il documento è necessario seguire il percorso:

“Prestazioni e servizi”;

“servizi”;

e scegliendo la voce “Certificazione Unica 2022 (Cittadino)”.

Lo stesso servizio è presente anche nell’applicazione INPS mobile, che può essere installata su smartphone e tablet che utilizzano sistemi operativi iOS o Android.

