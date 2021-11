Il ciclamino è una pianta bulbosa perenne, dai colori molto vivace che abbellisce i balconi e i giardini anche in inverno. Quando le altre piante sono in riposo vegetativo, questo piccolo arbusto ci regala delle fioriture meravigliose e sgargianti. Le foglie del ciclamino crescono alla base della pianta, sono di colore verde scuro e hanno la forma che ricorda quella di un cuore. I suoi bordi possono essere lisci o leggermente dentellati.

I fiori sono molto delicati e profumati, con colori che variano dal rosso al rosa e al bianco.

Qualche piccola curiosità

Il ciclamino è una pianta ornamentale che possiamo coltivare sia in piena terra in giardino o in vaso. Proprio come queste piante per case e balconi perfette per chi non ha il pollice verde, anche il ciclamino può essere facilmente coltivato da chi non ha esperienza o ha poco tempo.

Questa pianta necessita di luce, ma non del contatto diretto con il sole. Teme il freddo e le gelate, infatti in inverno ripariamola dai venti o portiamo il vaso in casa.

Il ciclamino ama i terreni soffici, leggeri, concimati e ben drenati. Le innaffiature saranno regolari durate il periodo della fioritura, facendo sempre attenzione ai ristagni idrici che possono provocare problemi alle radici.

Per salvare e proteggere il ciclamino da questa terribile malattia basta solo seguire questi consigli

Il ciclamino è una pianta molto sensibile ed è spesso attaccata da afidi, parassiti e malattie fungine. Controlliamo sempre le foglie, perché se cambiano colore potrebbero essere state attaccate da piccoli animaletti o funghi.

In particolare facciamo attenzione alla Fusariosi o Tracheomicosi. Questa malattia è causata da un fungo che vive nel terreno e che prende il nome di Fusarium oxysporum.

La Fusariosi provoca l’ingiallimento, l’indebolimento delle foglie e la caduta dei fiori. Man mano che la malattia avanza le foglie si seccano portando alla morte della pianta. Ma per salvare e proteggere il ciclamino da questa terribile malattia basta solo seguire questi consigli.

Non ci sono soluzioni definitive per debellare questo fungo, ma possiamo prenderci cura del ciclamino fin dal suo acquisto. Ecco cosa fare:

scegliere dei terricci adatti;

evitare che la pianta sia direttamente a contatto con il terreno;

dosare le innaffiature;

disinfettare il materiale che utilizziamo per prenderci cura del ciclamino;

evitare umidità e sbalzi di temperatura che favoriscono il proliferarsi di questo fungo.

Ecco quindi qualche piccolo consiglio per evitare che la nostra pianta si ammali.