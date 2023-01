Costa 4,43 € il miglior olio extravergine di oliva secondo un’indagine: 1 litro a meno di 5 euro!

I risultati di un’indagine di Altroconsumo svelano che è possibile comprare un ottimo olio extravergine di oliva pagando addirittura meno di 5 € per una confezione da 1 litro. Scopri subito di quale si tratta!

L’olio extravergine di oliva è un condimento molto salutare che non manca mai nelle nostre case. Ne usiamo sempre un cucchiaino per condire pasta, verdure e pesce.

In commercio ne troviamo tante varietà e spesso è difficile orientarsi per comprare la più conveniente. Infatti, siamo portati a pensare che il prodotto più costoso sia anche il migliore. Spesso ciò non è vero e, anzi, possiamo comprare ottimi prodotti spendendo davvero poco. L’olio extravergine più conveniente secondo un’indagine di Altroconsumo costa appena 4,43 €, davvero pochissimo se si considera che è venduto in bottiglie dal formato di 1 litro.

Costa 4,43 € il miglior olio extravergine di oliva secondo Altroconsumo

Si aggiudica la palma di olio di oliva più conveniente il DeSantis classico olio extravergine di oliva, che ha ottenuto un punteggio qualitativo di 71 su 100. Pertanto si è rivelato un ottimo prodotto e anche il più conveniente tra i 30 analizzati dagli esperti di Altroconsumo.

Il punteggio migliore appartiene ad un altro olio

Un altro olio extravergine di oliva ha ottenuto il punteggio qualitativo migliore (78 su 100). Si tratta di Monini Bios 100% italiano biologico olio extravergine di oliva. Quest’ultimo ha tuttavia un costo maggiore rispetto al DeSantis e cioè di 8,34 € per una bottiglia da 0,75 litri.

Nonostante la maggiore qualità, non si tratta dunque dell’olio extravergine di oliva più conveniente tra quelli analizzati. Il costo maggiore non è infatti giustificato dal formato della confezione, che è addirittura minore.

I criteri del test

Per dare un punteggio a ciascun olio extravergine di oliva analizzato gli esperti di Altroconsumo si sono basati su alcuni precisi criteri, tra cui:

l’etichetta (come nell’indagine sulla pasta e in tutte quelle condotte da quest’associazione);

l’acidità;

lo stato di ossidazione;

lo stato di conservazione;

la qualità delle olive con le quali è stato prodotto l’olio;

l’assenza di pesticidi;

altre analisi chimiche non meglio specificate.

Inoltre, ogni prodotto è stato sottoposto in anonimato ad una valutazione organolettica da parte di una giuria di assaggiatori esperti. Dunque, costa 4,43 € il miglior olio extravergine di oliva in base al rapporto qualità/prezzo, almeno secondo i risultati di quest’indagine.

Non solo per condire, ma anche per friggere

Sapevi che l’olio extravergine di oliva può essere usato anche per friggere? Grazie al suo alto punto di fumo (210°) si rivela utile in cucina non soltanto come condimento. Quindi, non sei costretto a spendere altri soldi per comprare anche un olio di semi se, di tanto in tanto, vuoi goderti una frittura buona e croccante.

I nostri lettori apprezzano anche

Cosa attendere questa settimana a Wall Street?